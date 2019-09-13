Вчера вечером агентство MSCI объявило о консультациях с участниками рынка с целью оценить повторяемость ситуации на фондовом рынке Аргентины и определиться с его классификацией после того, как с 1 сентября в этой стране были введены ограничения на движение капитала. Индексный провайдер рассчитывает получить мнение участников рынка до 13 декабря. Любые решения, принятые по итогам этих консультаций, должны быть обнародованы к 31 декабря.

По итогам консультаций MSCI может воздержаться от внесения изменений в расчетную базу MSCI EM или исключить из нее Аргентину.

Вес Аргентины в индексе MSCI EM составляет менее 0,2%. В связи с этим мы полагаем, что исключение Аргентины не будет иметь ощутимых последствий для России и прочих более ликвидных развивающихся рынков.

Аргентину вернули в расчетную базу индекса MSCI EM в мае этого года, по итогам полугодовой ребалансировки. Этому предшествовал страновой анализ, который состоялся в июне 2018 года и завершился решением продвинуть Аргентину в группу развивающихся рынков (ее статус был понижен до пограничного рынка в мае 2009 года).