В пятницу 13 сентября в первые часы торгов на российском рынке наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. Торговые обороты несколько снизились по сравнению с уровнем предыдущего дня. Рублевый Индекс МосБиржи теряет 0,33%, а долларовый Индекс РТС после первых часов торгов растет на 0,48%. Среди акций из Индекса МосБиржи лучше рынка торгуются бумаги Интер РАО, которые прибавляют более 5%. За два дня бумаги выросли более чем на 11%. Продолжают рост акции Сургутнефтегаза, котировки которых расту на 2,5% по обыкновенным и на 1,4% по привилегированным акциям. Комментарии об усилиях Минфина в повышении отчислений госкомпаний на дивиденды до 50% от чистой прибыли, включая их дочерних компаний, поддержали интерес в отдельных бумагах. В этой связи стоит отметить акции Россети, которые выросли в цене за последние торговые сессии более чем на 4%. Инвесторы с оптимизмом ожидают возможные изменения в дивидендной политике холдинга. Более чем на 14% взлетели котировки его дочерней компании МОЭСК на сообщениях о возможной выплате промежуточных дивидендов. Причем накануне обороты по бумаге на бирже за день составили более 87 млн. руб., хотя обычно не превышают 20 млн. руб. Из других акций на 1,3% растут акции ВТБ. Хорошо смотрятся акции Юнипро, прибавляющие в цене около 1%. Под давлением находятся бумаги Polymetal и X5 Retail Group, цены которых снижаются на 2%. Котировки акции ММК теряют 1,2%, а акции Татнефти корректируются вниз в пределах 1,0%.

Долларовый Индекс РТС растет на продолжении тенденции укрепления рубля на валютном рынке. Значения пар доллар/рубль падает на 0,75%, а евро/рубль снижается сегодня примерно на 0,3%. Поддержку рублю оказали комментарии официальных лиц Банка России, которые намекнули, что не стоит ожидать слишком агрессивного смягчения кредитно-денежной политики.

Управляющий совет ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания принял решение оставить ставку рефинансирования на нулевом уровне до достижения устойчивого уровню чуть ниже 2%. Маржинальная ставка также оставлена на уровне 0,25%. Депозитная ставка была понижена с —0,4% до —0,5%, что соответствовало рыночным ожиданиям. Также совет одобрил возобновление программы покупки активов с 1 ноября в размере 20 млрд. евро ежемесячно до того времени, пока не будет принято решение о повышении ставки. В пресс-релизе также сказано о том, что для ряда банков ставки по операциям TLTROIII могут быть такими же низкими, как ставки по депозитным механизмам, а часть резервов избыточной ликвидности банков будет освобождена от отрицательной ставки по депозитам. Это должно ослабить давление на отчетность банковской системы. В ходе пресс-конференции Драги отметил, что ЕЦБ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 0,1% в 2019г. (до 1,1%), на 0,2% на 2020г. (до 1,2%) и на оставлен на уровне 1,4% на 2021г. Также понижен прогноз инфляции до 1,2% на текущий год (-0,1% к предыдущему прогнозу), до 1,0% на 2020г. (-0,4%) и до 1,05% на 2021г. (-0,1%). Драги признал, что по мнению членов совета риски рецессии не подрастают на фоне замедления экономики, проблем в мировой торговле и понижения инфляционных ожиданий. На фоне отмеченных рисков ЕЦБ видит приоритет в улучшении функционирования валютного и экономического союза с упором на фискальную политику. Драги на своем последнем заседании в качестве главы банка отметил, что регулятор не преследует цели использовать механизмы валютного манипулирования для достижения экономических целей. По оценке ЕЦБ среднесрочный курс евро/долл. в перспективе 2019-21гг. составит около 1,12 долл. за евро. В то же время Трамп упрекнул ЕЦБ именно в том, что банк ослабляет евро, в то время, как ФРС бездействует. В своем сообщении в Twitter он вновь подчеркнул, что ему нравятся отрицательные процентные ставки.

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по динамике промышленного производства в еврозоне. Годовые темпы снижения в июле составили 2,0% против 2,6% в июне.

До конца дня важными окажутся данные макроэкономической статистики по розничным продажам в США и индексу доверия потребителей Мичиганского университета.