Курс рубля на завершающейся рабочей неделе повышался против доллара и евро. При этом основные резервные валюты во второй половине недели обновили минимумы с начала августа, упав до 64,145 рубля и 70,97 рубля, соответственно. Таким образом, весь 5-процентный августовский рост доллара и евро был компенсирован.

Факторами поддержки российской валюты стали общий рост аппетита к риску на валюты развивающихся рынков на фоне ожидания инвесторами смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Надежды на торговые договоренности между США и Китаем также поддержали спрос на валюты развивающихся экономик.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался почти на 1,5 рубля 64,3 рубля, евро — на 1,3 рубля до 71,2 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась ниже 3,9 тысяч против 4 тысяч неделей ранее.

НАДЕЖДА НА РЕГУЛЯТОРОВ ПОДДЕРЖАЛА РУБЛЬ

Рубль начал неделю попытками роста к доллару и евро. Поддержка приходила от уверенного повышения рынка нефти в район 63 долларов за баррель — к максимумам более чем за месяц.

Нефть в свою очередь опиралась на сообщения о намерении Саудовской Аравии сохранить приверженность соглашению ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи после назначения новым главой министерства энергетики сына короля — принца Абдель Азиза бен Сальман Аль Сауда. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.

Кроме того, минэнерго США подсчитало, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 416,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 2,7 миллиона баррелей.

Сдерживающее влияние на курс российской валюты в середине недели оказывали макроэкономические данные. Так, чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,1 миллиарда долларов, оценил ЦБ. Кроме того, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за этот период снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 54,4 миллиарда долларов, оценил регулятор.

В середине недели возрос спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль на фоне развития темы смягчения ДКП крупнейшими мировыми финансовыми регуляторами. Это произошло после решений ЕЦБ, ожидаемо сохранившего базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Ставка по депозитам при этом понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц, которая будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки. От ФРС США, заседающей на следующей неделе, инвесторы тоже ожидают мягкой ДКП.

ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Словесные интервенции также оказали поддержку рублю на завершающейся неделе. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, поскольку это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в настоящее время нет.

Косвенно это подтвердила и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заявив, что низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, и денежно-кредитная политика ЦБ здесь практически бессильна. Россия не должна повторять ошибки тех стран, которые пренебрегали таким структурным характером замедления экономики, пытаясь с помощью печатного станка "разогреть" экономику, подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина также заявила, что включение "печатного станка" и излишне дешевые деньги не помогут, а помешают экономическому росту. Таким образом, чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики от регулятора ожидать не стоит.

Наконец, глава регулятора предложила обсудить как один из вариантов повышение планки отсечения по цене нефти в "бюджетном правиле" в связи с планирующимся началом инвестирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это может уменьшить объемы покупки валюты минфином РФ, что поддержит курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в повышательном тренде против доллара и евро на фоне повышенного спроса на риск.

Минфин на очередном аукционе по размещению ОФЗ продал бумаг на 14,55 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей (по номиналу). Таким образом, не давая премии к рынку, ведомство смогло разместить более 70% выпуска.

Между тем, доходность 10-летних ОФЗ упала ниже уровня ключевой ставки ЦБ — 7% годовых – впервые с 2013 года. Это является сигналом сохранения спроса на рублевые инструменты и соответственно – на рубль.

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