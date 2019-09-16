В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно позитивный внешний фон. Стремительный рост сырьевых котировок окажет влияние на российские активы, хотя эффект, вероятнее всего, будет кратковременным. Brent утром в понедельник торгуется на 10% дороже, чем на закрытии в пятницу. В выходные инфраструктурные объекты Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотных дронов, в результате чего добыча в стране сократилась с 9.8 млн. баррелей в сутки до 5.7 млн. баррелей. Это вносит временный дисбаланс на рынок, который в последнее время наоборот сталкивался с избытком предложения. Скачок цен на нефть может оказаться кратковременным, так как, во-первых, Саудовская Аравия способна устранить повреждения в течение нескольких дней (к понедельнику в планах восстановить добычу более чем на треть).

К тому же, именно для подобных ситуация в мире имеется стратегический резерв. В частности, США уже сообщили о готовности выделить какую-либо часть из резервов объемом 630 млн баррелей нефти для стабилизации рынка. Если же перебои с поставками из Саудовской Аравии затянутся на более продолжительное время, участники ОПЕК+ также могут подстраховать, но для увеличения добычи им потребуются усилия, и в таком случае период сравнительно высоких цен может продлиться дольше. США обвиняют в нападении Иран, поэтому предполагаемое на прошлой неделе смягчение в отношениях двух стран может быть отложено. Высокая волатильность на сырьевой секции сохранится, поэтому следует придерживаться осторожного подхода, особенно при открытии новых «длинных» позиций. Учитывая шаги по стабилизации ситуации, можно ожидать снижения Brent к $64 за баррель. Ожидаем, что непосредственное влияние данный инцидент окажет на все ключевые рынки – индексы Китая и Европы будут под давлением, так как для них увеличивается стоимость сырья, российские активы напротив могут торговаться лучше других аналогов.

Трамп в пятницу сообщил о готовности заключить временную торговую сделку с Китаем, что поможет сохранить спрос на рисковые активы. Лучше прогноза оказались данные по розничным продажам в США, увеличившись на 0.4% в августе м\м, но действия участников рынка все больше будут зависеть от заседания ФРС, которое состоится в среду.

На российском рынке акций продолжается «ралли» в ряде бумаг электроэнергетиков на фоне роста рубля, ожидаем сохранение этой динамики в начале новой недели.