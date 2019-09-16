По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись в основном на отрицательной территории, однако все три заокеанских бенчмарка показали рост в течение третьей недели подряд.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,07%, закрывшись на отметке 3007,39 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,14%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,22%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 13 базисных пунктов, до 1,90%, продемонстрировав самый сильный рывок почти за три года. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на семь базисных пунктов, до —0,45%, что является самым высоким показателем более чем за шесть недель.

На прошедшей неделе инвесторы предпочли проигнорировать слабые данные по экономике Китая, где цены производителей в августе снизились самыми быстрыми темпами за последние три года, что явилось следствием торгового противостояния между США и КНР. Так, в текущем году товарооборот между Вашингтоном и Пекином снизился более чем на 14%, а из-за ответных китайских пошлин только индустрия бытовой электроники США потеряла порядка $10 млрд. Тем не менее, поводом для роста на глобальных финансовых рынках стало объявление Европейского Центрального Банка о запуске новой программы выкупа активов в ноябре 2019 года и информация о возможности заключения временного соглашения между Вашингтоном и Пекином.

На текущей неделе внимание рынков будет сосредоточено на заседании комитета по открытым рынкам ФРС США, в преддверии которого индекс широкого рынка S&P 500 может обновить свои исторические максимумы. Рынки ждут от ведомства Джерома Пауэлла снижения ставки на 25 базисных пунктов – до 1,75-2%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,22%, закрывшись на отметке $60,25. Сегодня на фоне атаки на предприятия Saudi Aramco, разрушительные последствия которой по некоторым оценкам привели к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии почти на половину дневного объема, спекулятивный скачок цены Brent может составить от 7 до 10 долларов за баррель. Однако когда страсти улягутся и появится ясность по срокам восстановления нефтедобычи в полном объеме, дальнейшее движение цены "черного золота" будет зависеть от того смогут ли игроки удержать ее над уровнем $65.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,29% закрывшись на отметке 2791,74 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2780 и 2760 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2827 и 2849 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 134800 и 129500. Сопротивления — 137000 и 138200 пунктов.

Позитивные настроения на глобальных финансовых рынках, обусловленные дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками, оказали поддержку валютам развивающихся стран, которые к текущему моменту отыграли большую часть потерь, понесенных в августе. В четверг пара доллар/рубль уверенно закрепилась под уровнем 65 и уже в пятницу вплотную приблизилась к отметке 64. Пробой данного рубежа может способствовать дальнейшему укреплению российской валюты до уровня 63,65.