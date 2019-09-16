Растет интерес к акциям энергокомпаний РФ
В пятницу торговая динамика была смешанной. Объем торгов был заметно ниже среднего уровня. Лидерами роста стали акции Ленэнерго (+13,22%), росли и другие компании сектора на ожиданиях увеличения дивиденда. Лидерами снижения стали акции Polymetal (-2,27%). Пара USD/RUB продолжила снижение в диапазоне 64-64,50.
Инвесторы занимают выжидательную позицию. На прошедшей неделе не сформировалось единой динамики. Акции нефтегазового сектора и металлургии прекратили подъем, в лидерах роста акции энергокомпаний и финансовых институтов. Бумаги НЛМК, полюса, Polymetal, ГМК Норникеля с технической точки зрения имеют больше шансов на коррекцию. Золото и серебро стремительно корректируются, цены на промышленные металлы не показывают единой динамики. Это побуждает игроков фиксировать прибыль в бумагах металлургических компаний. В то же время, акции энергетики, в особенности, сетевых компаний, могут вновь продемонстрировать лидерство. Инвесторы ожидают от них увеличения дивиденда в будущем году, хотя, на наш взгляд, ожидания не оправданы. Консолидированная прибыль Россетей, Русгидро и Интер РАО не увеличится от перераспределения потока внутри холдингов. В выигрыше окажутся миноритарии дочерних компаний. Также стоит отметить, что рост дивидендов вряд ли возможен без повышения тарифов на будущий год, решение на эту тему будет принято ориентировочно в декабре.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пп. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,00-65,50.
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