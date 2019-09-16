Замедление роста в Китае испортит настроение на рынках
Фьючерсы на основные фондовые индексы США открывают неделю снижением в пределах 0,5-0,9% на фоне опубликованных данных по промышленному производству и рынку труда в Китае. Если безработица в августе снизилась до 5,2%, то промпроизводство в августе выросло всего на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года (сильно хуже прогноза). В известной степени виноваты торговые войны.
Мировой экономикой движут две силы: китайское производство и американский потребитель – крупнейший покупатель того, что производит КНР. И если промышленность Поднебесной неизбежно тормозит по мере расширения экономики, то потребительская активность в Америке отчаянно сопротивляется негативным трендам и торговой войне.
Кроме того, наметившиеся послабления во взаимных ограничениях и возможность октябрьских переговоров поднимают вверх акции ритейлеров. Свою лепту внесли инвестиционные банки Citi и Credit Suisse, в пятницу повысившие целевую стоимость акций некоторых розничных сетей (Home Depot, Kroger и Lowe’s).
Несмотря на опубликованные хорошие данные по розничным продажам (+0,4% к уровню июля), S&P 500 так и не смог выбраться из «провала» конца лета. А уже в среду рынок ждёт решение ФРС по процентной ставке. С учётом подросших доходностей и ситуативной распродажи защитных активов вероятность её понижения (на 25 базисных пунктов) составляет около 80%. Не так давно рынки даже не рассматривали вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, но риторика ФРС и хорошие макропоказатели США поменяли ожидания инвесторов.
За время восстановления в последние две недели рынки как будто забыли, что нуждаются в монетарных стимулах. Основной фокус повестки вновь сместился на возможность ослабить торговую войну с Китаем. О действиях ФРС вновь заговорят в среду, когда Трамп начнёт требовать от Пауэлла резкого снижения ставок.
В Соединённых Штатах и Европе важной макроэкономических и корпоративных событий в понедельник не ожидается.
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