В пятницу настрой на рынке в целом оставался сравнительно оптимистичным на фоне ожиданий активизации переговорного процесса между США и КНР. Вместе с тем, в секторе высоколиквидных бумаг изменения цен носили разнонаправленный характер. Спрос, как и ранее, был сконцентрирован в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза (SNGS, +2.7%). Кроме того, подорожали акции АФК Система (AFKS, +1.3%), Московской биржи (MOEX, +0.8%) и НЛМК (NLMK, +0.5%). Тем временем Лукойл (LKOH) подешевел на 1.0%, ВТБ (VTBR) – на 0.9%, Татнефть (TATN) – на 0.7%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ленэнерго (LSNG) подорожали на 14.7%, Интер РАО (IRAO) – на 7.2%, Нижнекамскнефтехима (NKNC) – на 6.7%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно оживление в нефтегазовом секторе. В прошедшие выходные подверглось атаке нефтяное месторождение в Саудовской Аравии, в результате чего объем добычи Saudi Aramco на неопределенное время сократился на 5.7 млн. баррелей в сутки, что превышает 5% мировой добычи (возможные сроки восстановления добычи, как ожидается, будут названы сегодня до конца дня). Как следствие, фьючерсы на нефть Brent сегодня торгуются примерно на 10% выше уровня закрытия, зафиксированного в пятницу.

Вместе с тем, инцидент в Саудовской Аравии может спровоцировать усиление спроса на «защитные активы», что скорее неблагоприятно для российского рынка акций в целом.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение укрепления рубля на фоне роста цен на нефть.



