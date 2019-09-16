Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным разрывом вверх около 1%, в районе 2820 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет резкий утренний рост стоимости фьючерсов на нефть. Позднее вполне вероятно его дальнейшее повышение в направлении близкого исторического максимума, в район 2840-2850 п.

Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому ключевым ориентиром для участников российских торгов во второй половине дня станет динамика нефтяных котировок.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.29%) и РТС (+0.58%) вновь завершили торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС продолжил восходящее движение под влиянием тенденции к коррекционному укреплению курса отечественной валюты. В то же время рублевый индекс МосБиржи в очередной раз не нашел в себе сил для роста.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжил почти двухнедельную консолидацию вблизи значимого уровня 2800 п. Его дальнейшее среднесрочное направление движения станет понятно лишь после уверенного выхода за границы сформировавшегося диапазона 2770-2820 п. Вполне возможно, что уже сегодня утром состоится пробой верхней границы указанного коридора. Этому способствует резкий взлет нефтяных котировок в начале недели.

Еще в прошлую пятницу на рынке углеводородного сырья наблюдалась весьма неопределенная ситуация. Фьючерсы на нефть сорт Brent в течение целого месяца балансировали на грани важного психологического и технического уровня $60 за баррель. Это происходило на фоне крайне противоречивых отраслевых и геополитических новостей. В частности, столь важный для нефтяного рынка «иранский» фактор становился все более неопределенным.

Казалось бы, в последние месяцы политическая конфронтация между США и Ираном лишь накалялась. Однако недавно появились слухи о том, что Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Исламской Республики. Поступали и другие намеки на то, что ограничительные меры в отношении Ирана гипотетически могут быть ослаблены. Сегодня этот затянувшийся сюжет получил новый резкий поворот. Цены на нефть обоих ключевых сортов прибавляют около 10% на фоне известия о том, что Саудовская Аравия резко сократила объемы добычи нефти более чем на 50% в результате атаки ее нефтяных объектов йеменскими повстанцами-хуситами. Госсекретарь Майк Помпео возложил ответственность за это событие непосредственно на Тегеран. МИД Ирана в характерной для него манере назвал это обвинение лживым. В СМИ вновь появились сообщения о том, что администрация Трампа рассматривала возможность «военного ответа».

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.3 п., или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. К концу прошлой недели участники срочного рынка сохраняли нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стало повышение бумаг Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +2.71%). В них продолжилась скупка на повышенных оборотах. В пятницу эти акции закрылись несколько дороже привилегированных бумаг, по которым традиционно платятся существенно более высокие дивиденды. Формальным информационным поводом для начала недавних покупок в обоих типах акций послужила новость о том, что «Сургутнефтегаз» создал дочернюю компанию, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги. Однако высокий объем этих акций, выкупленный на рынке за две минувших недели, говорит о том, что мы наблюдаем нечто большее, чем просто спекулятивный спрос.

Заметной тенденцией дня также стали активные покупки в ряде акций электроэнергетических компаний: ИнтерРао (IRAO RM, +7.17%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.51%), Россети-ао (RSTI RM, +2.48%), Россети-ап (RSTIP RM, +1.37%), Юнипро (UPRO RM, +1.31%), Ленэнерго-ао (LSNG RM, +14.75%), ОГК-2 (OGKB RM, +1.66%), Мосэнерго (MSNG RM, +1.60%). Общим стимулом для активизации спроса в электроэнергетическом секторе стали позитивные дивидендные ожидания. Особенно это относится к компаниям с государственным участием. В конце недели стало известно, что Минфин России планирует обязать дочерние компаний таких предприятий направлять на выплату дивидендов 50% от прибыли. Соответствующий законопроект уже готовится. В этом плане интересы правительства совпадают с интересами миноритарных акционеров.

Заметно слабее рынка выглядели многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.88%), Polymetal (POLY RM, —2.56%), Полюс (PLZL RM, —0.57%), Мечел-ао (MTLR RM, —1.50%), Мечел-ап (MTLRP RM, —1.41%), ТМК (TRMK RM, —0.97%). Общим негативом для всех указанных бумаг экспортирующих компаний стало заметное коррекционное укрепление курса рубля. Но у них имеются и собственные среднесрочные факторы, способствующие падению. Акции «Норникеля», «Полюса» и «Полиметалла» оказались под давлением на фоне остановки среднесрочного роста стоимости поставляемых эмитентами металлов. Что же касается бумаг «Мечела», то для них негативом остается не решенный окончательно вопрос по поводу реструктуризации крупного долга металлургической компании.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.5-1.0%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 10.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский рынок акций сегодня закрыт.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем, сильный утренний рост стоимости фьючерсов на нефть создает условия для позитивного открытия индекса МосБиржи.