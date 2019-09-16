Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть резко растут после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии на выходных, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,2%. Инвесторы заняли выжидательную позицию ввиду отсутствия определенности в торговом вопросе, а также неоднозначных макроэкономических данных. Индекс S&P500 при этом завершил неделю выше 3000 пунктов, недалеко от исторического максимума 3028 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4% ввиду общемирового снижения склонности к риску. На выходных дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, сократив нефтедобычу страны вдвое, а мировую нефтедобычу – на 5%. США, в свою очередь, заявили о готовности к решительным действиям в отношении виновника атак, а также о возможном использовании своих стратегических резервов для стабилизации рынка нефти. Градус геополитической напряженности неожиданно вырос.

Торги в Европе в пятницу завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Инвесторы в целом остались довольны снижением депозитной ставки ЕЦБ и новой программой покупки облигаций, представленной центральным банком ранее на неделе.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Индексы Китая не показывают единой динамики, изменяясь в пределах 0,5%. Влияние на рынки региона оказывает в том числе макроэкономическая статистика, которая показала замедление темпов роста розничных продаж КНР в августе с 7,6% до 7,5% (ожидалось +7,9%), а промышленного производства страны – с 4,8%, до 4,4% (ожидалось +5,2%), подчеркивая слабость второй по величине экономики мира.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 10% после скачка наверх почти на 20% в начале азиатской сессии. Котировки отступили от максимумов дня ввиду готовности США открыть свои нефтяные резервы. Цены на нефть Brent подскочили выше 66 долл, а фьючерсы на нефть WTI расположены чуть ниже 60 долл, у максимумов с мая текущего года. Геополитическая напряженность для рынка нефти, таким образом, вновь выходит на первый план – теперь инвесторы будут следить за развитием ситуации с саудовскими нефтяными объектами, действиями США и перспективами восстановления нефтедобычи. Сам по себе инцидент создал значительный импульс к росту нефтяных котировок.

Основные события недели: индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, промышленное производство США, индексы потребительских цен еврозоны и Великобритании, данные по рынку жилья США, розничные продажи Великобритании, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, заседания ФРС и Банка Англии.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы без единой динамики ввиду дальнейшего укрепления рубля. Рублевый индикатор остался в краткосрочном диапазоне 2780-2820 пунктов, не так далеко от исторического максимума 2848 пунктов. Индекс РТС обновил максимум со второй половины июня, практически закрыв июньский гэп с верхней границей 1372 пункта. Оба индекса обладают потенциалом краткосрочного повышения, но долларовый индикатор расположен вплотную к зоне перекупленности, что указывает на опасность нисходящей коррекции.

Рубль при этом продолжил укрепление против доллара и евро, обновив многонедельные максимумы против американской валюты. Пара доллар/рубль в течение сессии стремилась к 64 руб, к минимумам с начала августа. Ближайшей поддержкой для нее выступает отметка 64 руб, а сопротивлением – уровень 64,90 руб. Пара евро/рубль смогла остаться выше поддержки 71 руб, а ближайшим сопротивлением для нее выступает уровень 71,60 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, скачок нефтяных цен должен поддержать акции нефтяных компаний и рубль, но с другой давление на российскую валюту будет оказывать мировое уклонение от риска. Наиболее вероятный сценарий – открытие рынка РФ в плюсе и ограниченное укрепление рубля. Спросом, помимо нефтяных компаний, могут пользоваться также акции золотодобытчиков, так как золото вернулось к росту на фоне интереса к защитным активам.