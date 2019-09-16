Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2797,55 п. до 2791,74 п., а РТС вырос с 1340,52 п. до 1368,93 п. Пара EUR-USD упала с $1,1026 до $1,1077. Пара USD-RUB упала с 65,73 до 64,34, а EUR-RUB с 72,50 до 71,28. Нефть Brent подешевела с $61,54 до $60,22 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2978,71 п. до 3007,39 п.

Ситуация на рынках становится всё более непредсказуемой. Всю прошлую неделю спекулянты переживали за будущий спрос на нефть, но на выходных объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии были атакованы беспилотными аппаратами, что привело к остановке почти половины добычи в стране. Резкий рост военных рисков грозит немедленным повышением котировок Brent в сторону $70. Для российского рынка это позитив, как и для рубля. Более того, опыт борьбы против беспилотников в Сирии почти гарантирует обширный заказ систем ПВО со стороны Эр-Рияда. По остальным направлениям неопределённость также сохраняется. У ФРС нет прямых оснований для снижения ставки, но рынки могут оказаться слишком разочарованными бездействием регулятора. США и Китай постепенно нащупывают основу для торговых переговоров, но впереди ещё очень длинный путь. Впрочем, КНР, где продовольственная инфляция достигла 10%, добровольно и в одностороннем порядке сняла импортные пошлины на множество товаров сельскохозяйственного производства из США. Соответственно, впереди очень интересная и непредсказуемая неделя.

Япония будет отдыхать в понедельник по случаю дня Почитания старших. Китай сообщит о промышленном производстве, которое могло ускорить темпы роста в августе до 5,2% с 4,8% в июле, а также розничных продажах, которые могли ускорить темп роста до 7,9% с 7,6%. В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог упасть до 4 п. в сентябре с 4,8 п. в августе. В России ожидается статистика по промышленному производству.

Австралия начнёт вторник с данных по ценам на жильё. Ожидается, что в II квартале падение цен замедлится до —1% с —3% в I квартале. Статистика цен на жильё также выйдет в Китае. В Германии опубликуют индексы текущих экономических условий и настроений ZEW. В США появятся данные по промышленному производству за август. Ожидается, что оно повысится на 0,2%. Далее индекс рынка жилья от NAHB. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России ожидается статистика по ценам производителей за август. Бумаги «Уралкалия» будут торговаться последний день на Московской бирже.

Япония начнёт среду с отчёта по торговому балансу. Ожидается, что в августе импорт страны упал на 11,2%, а экспорт на 10,9%. Великобритания может сообщить о замедлении инфляции до 1,9% в августе с 2,1% в июле. В еврозоне уточнят статистику инфляции за август, но прогноз совпадает с первоначальной оценкой в 1%. В США появятся цифры по разрешениям на строительство и новым строительствам. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером ФРС объявит своё решение по ставке. На текущий момент уверенности в снижении нет. В России выйдут данные по безработице и розничным продажам. Наступит день отсечки по выкупу бумаг «Уралкалия» по цене оферты за 120 рублей.

Новая Зеландия уточнит в четверг ВВП за II квартал. Ожидается, что оценка роста будет снижена до 2% с предыдущей 2,5%. Безработица в Австралии могла увеличиться до 5,3% в августе с 5,2% в июле. Банк Японии объявит своё решение по денежно-кредитной политике. Изменение ставки не ожидается, но возможны сюрпризы по объёмам покупки активов. Великобритания поделится статистикой розничных продаж. Банк Англии огласит своё решение по монетарной политике, но ожидается, что все 9 членов комитета проголосуют за сохранение ставки на уровне 0,75%. В США появятся традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который мог упасть до 11 п. с 16,8 п. в августе. Вечером появится статистика продаж на вторичном рынке жилья в США.

Япония может сообщить о замедлении инфляции до 0,5% в августе с 0,6% в июле. Цены производителей Германии могли замедлить свой рост в августе до 0,5% с 1,1% в июле. К вечеру в еврозоне опубликуют индекс доверия потребителей. В США запланировано выступление президента ФРБ Бостона Э. Розенгрена. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Новая неделя на азиатских рынках началась достаточно спокойно, хотя нефть и подорожала на 10%. Атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру — это неприятное событие, но всё же имеющее локальную природу. Меж тем промышленное производство в Китае замедлило свой рост в августе до 4,4% в годовом выражении при ожиданиях ускорения роста до 5,2%. Розничные продажи в КНР замедлили рост до 7,5% вместо ожидаемого ускорения до 7,9%. И, наконец, темпы роста инвестиций в основной капитал упали до 5,5% по сравнению с 5,7% в июле. Для промышленности это самые низкие темпы роста почти за 18 лет. К 8:40 мск Hang Seng — 27052,42 п. (-1,10%), Shanghai Composite — 3032,48 п. (+0,04%).

Власти Саудовской Аравии обещали частично восстановить временно остановленную добычу. Тем не менее осуществлённые атаки йеменских повстанцев резко повышают геополитическую премию в нефти. США обвиняют Иран в планировании и материальном обеспечении осуществлённых акций. Кроме геополитики, поддержку нефти обеспечивает продолжающееся сокращение буровой активности в США. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе американские компании сократили число активных нефтяных буровых на 5 штук до 733 единиц. Это минимальное число работающих вышек с ноября 2017 года. Золото довольно слабо отреагировало на новости из Саудовской Аравии. Успокоение рынков на прошлой неделе привело к оттоку средств из безопасной гавани металла. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 889,75 тонн до 874,51 тонн. К 9:00 мск Brent — $66,59 (+10,58%), WTI — $59,88 (+9,27%), золото — $1511,4 (+0,79%), медь — $5885,26 (-1,11%), никель — $17510(-1,35%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 98,18 п. Доходность 10-летних казначейских обязательств США находилась на уровне 1,899%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,107 (-0,03%), GBP-USD — $1,247 (-0,3%), USD-JPY – 107,85 (-0,23%).

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, рост котировок нефти позитивно отразится на бумагах нефтяного сектора и рубле, но данные из Китая говорят о продолжающемся замедлении глобальной экономики. Соответственно, подобное повышение стоимости нефти может оказаться краткосрочным, что редко приводит к увеличению инвестиций в бумаги нефтяников на сколь-либо продолжительном горизонте. В любом случае, благодаря дорогой нефти рынок может начать торги в плюсе, а рубль с укрепления.