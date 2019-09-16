Российский рынок акций и рубль вырастут в начале дня вслед за резким ростом нефтяных котировок из-за атаки дронов на инфраструктуру Saudi Aramco.

Укрепление рубля поддержит котировки акций компаний внутренних секторов.

ИНДЕКСЫ

Ключевой новостью на открытии недели, безусловно, является резкий рост нефтяных котировок после атаки на объекты Saudi Aramco, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"В то время как для глобальных рынков рост волатильности нефтяных цен скорее сдерживает аппетит к риску, для российского рынка акций, около 50% объемов которого занимают нефтегазовые компании, сегодняшняя конъюнктура вполне благоприятная", — комментирует Поддубский.

Заметный рост нефтяных цен может способствовать возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2800-2850 пунктов, полагает аналитик.

Нефтегазовые компании — бенефициары роста нефтяных цен, в то же время большинство компаний из внутренних секторов выигрывают от укрепления российской валюты (пара доллар/рубль на премаркете опустилась ниже отметки в 64 рубля), добавляет он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение укрепления рубля на фоне роста цен на нефть, отмечает Антон Старцев из компании "Олма".

"Что касается рубля, то на этой неделе российская валюта получит существенную поддержку от роста нефтяных котировок на фоне сокращения добычи после атаки дронов в Саудовской Аравии, а также от продажи выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду во второй половине месяца. Кроме этого участники рынка будут закладывать в котировки рисковых активов снижение ставки ФРС США, которое состоится в среду", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

Сегодня основное внимание трейдеров будет приковано к рынку нефти, участники торгов будут искать новую справедливую цену в сложившихся обстоятельствах, отмечает аналитик. "Рубль, безусловно, в выигрыше. Прогноз по курсу пары доллар-рубль на сегодня 63,4-64,4", — прогнозирует он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные европейские фондовые биржи в пятницу закрылись ростом после новостей о торговом конфликте США и КНР. Американские биржи закрылись разнонаправленно.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,4-0,71%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского торгуются разнонаправленно: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,11%, при этом гонконгский Hang Seng Index — на 1,08%.

Стоимость нефти растет на 10,16% — до 66,34 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,73% — до 1,1074 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок разнонаправленно изменился по биржевым индексам на фоне снижения доллара примерно на 50 копеек в направлении 64 рублей. Неуверенная динамика рынка нефти около уровня 60 долларов за баррель не дала четких сигналов участникам российских фондовых торгов.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,29% до 2791,74 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,33%, до 1365,60 пункта. Падение доллара более чем почти в 50 копеек объясняет разницу в динамике индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 36 копеек — до 64,34 рубля, евро — на 31 копейку, до 71,28 рубля, следует из данных Московской биржи.