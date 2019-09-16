Ключевым событием для мировых фондовых площадок сегодня выступает атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. На этом фоне с открытия торгов понедельника наблюдается мощнейший рост стоимости нефтяных фьючерсов. Контракты Brent в моменте подскакивали выше $70 за баррель. К 06:00 МСК стоимость бочки находится около $66,2 прибавляя около 10% к уровням пятничного закрытия. Это один из максимальных скачков нефти в истории.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки (б/с). Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти, поэтому даже временное сокращение добычи в таких объемах может вызывать мощные импульсы роста. Причина в том, что рынок нефти является неэластичным по цене, так что выпадение 5,5% от общемирового объема производства способно вызывать гораздо более существенный рост котировок.

Власти Саудовской Аравии ожидают, что восстановить треть объемов добычи нефти, которая была нарушена, удастся к вечеру понедельника. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

В ближайшее время высокая волатильность в ценах на нефть неизбежно сохранится, особенно в условиях большого числа крупных участников, которые оказались «заперты» в коротких позициях. Ключевыми моментами могут стать сообщения о сроках восстановления добычи. Кроме того, участники рынка будут также следить о возможных ответных мерах в отношении агрессоров.

Даже если предположить, что Саудовской Аравии удастся справиться со всеми последствиями субботнего удара в течение 1-2 недель, все равно ситуация в отрасли уже не будет прежней. В нефтяных котировках теперь неизбежно должна увеличиться геополитическая премия из-за риска возобновления подобных ситуаций или же, например, конфронтации США и Ирана. Вместе с тем мир теперь увидел, насколько могут быть уязвимы столь важные для нефтяного рынка объекты. Даже при полном возобновлении функционирования всей нефтяной инфраструктуры, в ближайшей перспективе рассчитывать на возврат стоимости Brent обратно к $60 не приходится.

Кроме того, в текущих условиях премия должна также быть и за то, что в мире теперь останется гораздо меньше свободных производственных мощностей, которые могли бы в любой момент заместить выпадающие поставки из любого региона. Такие объемы были в Саудовской Аравии, но теперь они будут загружены.

Точные прогнозы по уровням нефти сейчас строить бесполезно. Необходимо появление чуть большего количества информации о том, в какие сроки могут быть компенсированы последствия. Тем не менее стоимость барреля Brent вряд ли в ближайшей перспективе опустится ниже $64-65. На таких откатах будет появляться много желающих спекулятивно купить.

Очевидно, что события в Саудовской Аравии влияют на российский рынок акций через фактор дорожающей нефти. Стоимость барреля нефти в рублях с пятничных 3870 может подняться к 4200 руб., что почти наверняка позитивно скажется на стоимости акций российских нефтяных компаний. В первую очередь положительный среднесрочный взгляд на бумаги Роснефти, Газпром нефти, Лукойла в случае запуска нового байбэка, а также Татнефть-ап на фоне высокой ожидаемой дивидендной доходности. Нефтяной фактор может позволить индексу МосБиржи возобновить движение в сторону исторических максимумов (2850 п.).

Кроме того, произошедшие в Саудовской Аравии события могут оказать давление на инфляцию через ожидания относительно крепкого рубля из-за увеличения геополитической премии в ценах на нефть. То есть риск ослабления национальной валюты снижается, а соответственно вероятность ускорения роста цен в стране падает. Это намекает нам на то, что устойчивое снижение рублевых ставок может сохраниться. Это мощный драйвер для роста российских акций и облигаций.

Российский рубль в текущих условиях получает достаточно серьезную поддержку. Естественно мы не ждем укрепления рубля в соразмерном масштабе с ростом нефтью, однако повторный откат пары USD/RUB в диапазон 62,5-63,5 вполне вероятен.

Для привилегированных акций Сургутнефтегаза положительный эффект от роста нефтяных цен компенсируется укреплением рубля, что снижает ожидаемый размер дивидендов по итогам 2019 г.

Между тем сегодня повышенный интерес инвесторов может сохраниться в ряде энергетических бумаг, которые в конце прошлой недели активно пользовались спросом: Интер РАО, Юнипро, ФСК ЕЭС. Также позитивная среднесрочная динамика может сохраниться и в дочках ГЭХа: ОГК-2, ТГК-1.

Ключевые события недели

Если вынести за скобки историю с Саудовской Аравией, то центральным событием недели станет заседание ФРС в среду. Значимость данного заседания оценивается как высокая. Консенсус сводится к понижению ключевой процентной ставки на 0,25 б.п., до диапазона 1,75-2,00% годовых. Согласно опросу Reuters, в пользу такого расклада высказались 110 экспертов из 120 опрошенных.

В среду вечером ожидается рост волатильности по широкому кругу финансовых активов. Если риторика регулятора будет «мягкой» и участники рынка получат подтверждающие сигналы о возможности дальнейшего снижения ставки в этом году, то рисковые активы получат дополнительный драйвер для росту. В обратном случае стоит будет проявить осторожность с открытием длинных позиций по акциям, в которые уже заложена «премия смягчения».

Стоит сказать, что текущий рост нефти, на наш взгляд, выступает одним из факторов в пользу того, чтобы ФРС все-таки отказалась от снижения ставки, разочаровав участников рынка. Базовые показатели инфляции в США не снижаются, а произошедший нефтяной шок в случае продолжительного сохранения высоких цен может лишь поддержать рост цен в стране – эффект инфляции издержек.

Кроме того, в четверг пройдут заседания других ключевых мировых регуляторов: Банка Японии, Банка Швейцарии, Банка Англии.

Также напомним, что на этой недели будет последний день обращения акциями Уралкалия.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,6%, нефть Brent в плюсе на 10%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия пятницы.