Минувшую неделю рынки локального долга большинства развивающихся стран завершили в отрицательной зоне вслед за коррекцией немецких Bunds и казначейских обязательств США. Доходности 10-летних облигаций Колумбии, ЮАР, Мексики и Бразилии за неделю выросли на 3–7 бп, а облигации Венгрии и Польши закрылись ростом доходностей на 5 бп и 13 бп соответственно. Рынок ОФЗ продемонстрировал заметную устойчивость к внешним факторам, завершив неделю практически без изменений. Линкеры смотрелись лучше рынка – доходность ОФЗ-52001 (YTM 3,32%) в пятницу снизилась на 5 бп относительно уровня предыдущего дня. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже соответствовал среднедневному показателю за последний месяц, составив 27 млрд руб. Наиболее активно торговался ОФЗ-26209 (YTM 6,70%), объем сделок с которым составил 7 млрд руб. Между тем директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский в пятницу заявил, что Минфин не видит необходимости в отмене лимита размещений на аукционах до конца 2019 г., хотя теоретически такая возможность не исключается.

На среднесрочном горизонте нашим фаворитом по-прежнему остается ОФЗ-26226 (YTM 6,89%), который торгуется по доходности на 2 бп выше кривой. Кроме того, согласно нашей модели, этот выпуск должен заметнее отреагировать на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России в ближайшие месяцы, чем более длинные выпуски. Также хотим обратить внимание на ОФЗ-26228 (YTM 7,05%), который выглядит интересно по двум причинам. Во-первых, спред на отрезке 5–10 лет кривой ОФЗ в настоящий момент составляет 25 бп, что почти соответствует максимальному уровню за последний год. Во-вторых, ОФЗ-26228 торгуется с рекордно широким спредом в 19 бп относительно ближайшего по дюрации ОФЗ-26224 (YTM 6,98%). В ближайшем будущем поддержку ОФЗ-26228 должно оказать его включение в индексы GBI-EM (исходя из текущего размера выпуска в обращении), а также тот факт, что вскоре (точнее, в апреле 2020 г.) данная бумага станет новым 10-летним бенчмарком. В последние годы основной приток иностранных инвестиций на рынок ОФЗ был сконцентрирован именно в 10-летних облигациях, в связи с чем в этом сегменте кривой образовался недостаток предложения.