Индекс-провайдер MVIS объявил результаты пересмотра индексов за 3к19. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 20 сентября. Как мы и ожидали, самым существенным изменением стало включение ГДР Полюса (PLZL LI) в индекс MVIS Russia. По нашим оценкам, это должно привести к притоку пассивных инвестиций в PLZL на сумму 39 млн долл. (1,8x совокупного среднедневного оборота торгов за последний месяц в Москве и Лондоне).

Что касается изменения весов отдельных инструментов, самым значительным стало снижение весов POLY (78 бп, до 2,9%, что предполагает отток 10 млн долл., 0,4x среднедневного оборота торгов за последний месяц) и SGGD (9 млн долл., 0,2x). Впрочем, это незначительный отток для данных инструментов. Также следует отметить уменьшение весов и, соответственно, отток инвестиций из TRNFP (3 млн долл., 1,1x), MAIL (2 млн долл., 1,2x) и VTBR (2 млн долл., 1,0x).

Из состава индекса MVIS Russia Small Cap исключены акции AGRO. Это должно привести к оттоку пассивных инвестиций в размере 1 млн долл. (11,9x). В индекс включены TGKA и LSNGP. В обоих случаях это должно дать приток на уровне 0,5 млн долл. (0,9x и 2,0x соответственно).

Стоит обратить внимание на снижение веса HGM в индексе MVIS Global Junior Gold Miners (16 бп, до 0,78%, что предполагает отток 8 млн долл. (3,6x)).