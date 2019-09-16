Нефтяные котировки резко выросли после разрушительной атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. На выходных стало известно, что в результате атаки беспилотников на объекты нефтяной инфрастуктуры Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5.7 mbd, что составляет около 5% от мирового предложения сырья.

Отметим, что американская сторона обвиняет Иран в совершении данной атаки, а президент США Д. Трамп заявил, что войска США находятся в полной боевой готовности для ответа на предполагаемые действия иранской стороны.

В результате, на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на фоне сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии нефтяные контракты прибавили около 10%, однако в утренние часы котировки умеренно корректируются и в моменте находятся в районе отметки $65.5/bbl (Brent).

Отметим, что саудовская сторона, по сообщениям из разных источников, планирует восстановить от 30 до 50% добычи сырья уже сегодня, а восстановление остального объема добычи может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Кроме того, Д. Трамп разрешил использовать американские стратегические запасы нефти (около 700 mb) для восполнения глобального предложения сырья.

Таким образом, на наш взгляд, текущая ситуация вряд ли станет драйвером цен на нефть в долгосрочной перспективе. Тем не менее, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке снова вернулась в поле зрения участников рынка, а значит закрепление цен на нефть выше $60/bbl выглядит весьма вероятным.