Текущие настроения умеренно позитивны на фоне деэскалации конфликта США-Китай (Китай отменил повышение пошлин на ряд товаров, а Д. Трамп отложил повышение с 1 до 15 октября) и смягчения политики ЕЦБ (ставка по депозитам снижена, QE будет возобновлена на €20 млрд с 1 ноября). При этом в выходные атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии остановила добычу объемом 5,7 млн барр./сут. (почти 60% добычи страны и 5% от мирового объема), что привело к скачку цен на нефть на $5-10/барр., но снизило аппетит к риску EM.

Реакция цены на нефть сдержанна, т.к., по данным S&P Platts, запасы в нефтехранилищах Саудовской Аравии составляют 188 млн барр., что эквивалентно 27 дням экспорта. Кроме того у США достаточно запасов (645 млн барр.), а в мире — недозагруженных мощностей (2,3 млрд барр. в сутки) для временной компенсации выпадающей добычи. Долгосрочный рост цены (широкий диапазон прогнозов составляет $65-100/барр.) возможен в случае невозможности С. Аравии восстановить объемы добычи в течение нескольких недель, а также в случае дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Для рубля это краткосрочно позитивно, но долгосрочный потенциал укрепления ограничен действием бюджетного правила, а также снижением аппетита к риску EМ. Для ОФЗ это позитивно через снижение инфляционных рисков, связанных с курсом. Однако долгосрочные риски, связанные с глобальным risk-off и смягчением бюджетной политики, сохраняются.

Ключевой темой недели станет заседание ФРС США (ср), где операционный диапазон ставок может быть снижен на 25 б.п. до 1,75-2,00%, однако вероятность дальнейшего снижения под вопросом, учитывая инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть. Кроме того, потребление (розничные продажи выросли на 0,4% м/м) продолжает выступать фактором поддержки экономики. Главным вопросом остается тональность комментария Дж. Пауэлла по дальнейшему курсу монетарной политики и отношение ФРС к внешним вызовам, где в фокусе остаются торговые переговоры США-Китай (переговоры продолжатся на этой неделе).

Фактором неопределенности в Европе остается Великобритания. Закон о запрете жесткого ‘Brexit’ был принят на прошлой неделе, и теперь Б. Джонсону необходимо достичь консенсуса с ЕС по этому вопросу, а в противном случае – попросить Брюссель об очередной отсрочке. Кроме того, по сообщениям СМИ, премьер-министр не исключает возможности нарушения вышеуказанного закона, что добавляет неопределенности.

В России сегодня начинается налоговый период с выплат страховых взносов (по нашим оценкам, ~600 млрд руб.), что в сочетании с ростом цен на нефть поддержит рубль. В краткосрочной перспективе не исключен диапазон 63,0-64,0 руб./$.

Также будут опубликованы показатели промышленной (пн) потребительской/строительной активности (ср) за август, которые останутся слабыми. Рост потребления будет низким из-за плохих погодных условий в конце лета, а рост производственного сектора будет под давлением календарных факторов. В то же время данные могут указать на некоторое оживление в промышленности и строительстве на фоне увеличения бюджетных расходов. Недавняя бюджетная статистика показывает ускорение роста госрасходов с 3% г/г за 7М19 до 19% г/г в августе. В случае, если бюджетный план будет выполнен в полном объеме в сентябре-декабре их рост может достичь 30% г/г, что может поддержать экономическую активность.