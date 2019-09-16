По оценке Счетной палаты, в рамках плана расходов по национальным проектам в 1П19 было израсходовано всего 560 млрд руб. из 1,7 трлн руб., забюджетированных на весь год, то есть 32% годового плана. По двум причинам эта информация негативна.

Во-первых, нельзя исключать, что несмотря на намерение правительства стимулировать ускорение экономического роста, сами каналы расходования средств под нацпроекты не вполне эффективны; в этом случае план по финансированию нацпроектов может быть недовыполнен не только в краткосрочной, но, возможно, и в среднесрочной перспективе, что подтверждает слабые ожидания их влияния на экономический рост и заставит рынок ухудшить прогноз роста на будущий год – в данный момент консенсус ожидает ускорения роста с 1,1% в 2019 г. до 1,7% в 2020 г., опираясь в своих ожиданиях на триллионные траты в рамках национальных проектов.

Во-вторых, возможен альтернативный сценарий, в рамках которого ближе к концу этого года федеральные и региональные власти ускорят финансирование нацпроектов; в этом случае ускорение экономического роста в 2020 г. – вполне реалистичный сценарий, однако в этом случае можно ожидать и всплеска инфляции. Этот второй сценарий более сложен для ЦБ, так как в этом случае регулятор вынужден будет приспособить свою монетарную политику к инфляционным рискам, связанным с исполнением бюджета, то есть сохранить более осторожный подход к понижению процентной ставки.