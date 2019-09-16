Рублю в понедельник удается укрепиться до уровней 63,7-63,9. В виде основной поддержки курса российской валюты выступает динамика роста нефтяных котировок.

На выходных атаке дронов подверглась нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии – крупнейшего экспортера энергоносителя в мире. По заявлениям представителей королевства, разрушенные объекты определили снижение добычи нефти в королевстве более чем на 5 млн барр./сутки. На наш взгляд, быстрое возмещение данного «провала» в добыче сырья без срыва поставок возможно лишь с использованием коммерческих запасов нефти. В результате фактор значительного снижения саудовской добычи и возникновения необходимости использования нефтяных запасов определил активный рост нефтяных цен в понедельник.

В данных условиях мы видим два сценария развития ситуации на нефтяном рынке и соответственно два варианта масштаба нефтяной поддержки в отношении курса рубля.

В первом сценарии мы ожидаем движения нефтяных котировок в диапазоне $64-66, в ближайшей перспективе возвращение на уровни $70 и фиксация цен на этих отметках видится нам не столь вероятной. Полагаем, что рост нефтяных цен до уровней 70$ и выше, который мы наблюдали в ночь с воскресенья на понедельник, имел крайне эмоциональный характер. В то время как из рыночных настроений «выходят» излишние эмоции мы видим, что цены «нормализуются» вблизи уровней 65$. Данные ценовые уровни, на наш взгляд, соответствуют сценарию развития событий, при котором королевство продолжит восстановление нефтяной инфраструктуры, а выпадающие объемы какое-то время будут замещаться использованием коммерческих запасов.

В свою очередь мы не умаляем важности возможных последствий данной атаки в плоскости геополитического климата на Ближнем Востоке. На наш взгляд, «поиск виновных» и их «наказание» могут стать дополнительными факторами геополитической поддержки нефти помимо фактора поддержки цен в виде возможного ускорения снижения коммерческих запасов сырья в осенней перспективе. В результате ожидаем, что в таких условиях нефтяных цен курс рубля будет находиться в диапазоне 63,5-65 в ближайшие дни.

Второй сценарий предполагает новую волну эскалации напряжённости ситуации в регионе. В данный момент мы видим, что в информационном поле присутствуют заявления йеменских хуситов (по некоторой информации, именно они сейчас взяли на себя ответственность за атаку) о том, что атаки на нефтяные объемы саудитов могут продолжиться в любой момент. В результате, если мы увидим какое-либо милитаризованное вмешательство США в данный процесс или новые атаки на инфраструктуру, нефтяные цены могут вернуться на уровни 70$ и выше. Рубль в таких условиях может реализовать временное укрепление до уровней 63-63,3.

Однако заметим, что при таком развитии событий рост нефтяных цен вряд ли будет иметь какой-либо устойчивый характер. Во-первых, такой сценарий может определить возвращение инвесторов к паническим настроениям, при появлении которых участники рынка будут стремиться «сбежать» в качество, что отразится соответствующим укреплением курса доллара. Во-вторых, атаки на саудовские нефтяные объекты являются серьезным ударом для королевской Saudi Aramco, в отношении которой совсем недавно снова активизировалась тема подготовки компании к IPO. Если инвесторы воспримут данные атаки дронов как фактор в пользу очередной задержки процесса размещения акций SA, то давление на нефтяные цены может усилиться. В результате даже в случае активного роста нефтяных цен в рамках вышеописанного сценария, ценовая конъюнктура весьма быстро может вернуться к снижению, что также будет способствовать более быстрому ослаблению курса рубля до уровней 65-66.