14 сентября десять дронов атаковали месторождение Хураис и НПЗ в Абкаике в Саудовской Аравии. В связи с этим Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти на 50% – на 5,7 млн барр. в сутки, что соответствует 5,7% мирового объема добычи нефти. Компания отметила, что планирует восстановить добычу 2 млн барр. в день к концу понедельника – это треть объявленного объема сокращения добычи. Saudi Aramco отметила, что пока операции не будут полностью восстановлены, компания будет компенсировать снижение добычи за счет запасов. Министерство энергетики США заявило, что для стабилизации рынка готово в случае необходимости выделить резервы, объем которых превышает 600 млн барр. На этом фоне цена нефти Brent по состоянию на 9:00 утра (по Москве) понедельника повысилась более чем на 10%.

По нашим оценкам, российские нефтяные компании имеют потенциал для увеличения объема добычи примерно на 250 тыс./барр. в сутки в течение 12 месяцев (стоит напомнить, что уровень добычи нефти в России ограничен существующим соглашением ОПЕК+), что, на наш взгляд, несущественно. Стоит напомнить, что чувствительность рентабельности нефтяных компаний к ценам на нефть за последние 10 лет выросла, в том числе из-за предоставления налоговых льгот (доля так называемых высокомаржинальных баррелей выросла с 21% в 2011 г. до 46% в 2018 г.).

Также следует отметить, что фьючерсная кривая на 2020 г. сместилась вверх на 4 долл./барр. относительно уровней пятницы, в результате чего спред на конец 2021 г. сократился до 2 долл./барр. Однако, на наш взгляд, это движение может оказаться кратковременным (что будет зависеть от восстановления добычи в Саудовской Аравии). Для инвесторов, позитивно оценивающих перспективы рынка нефти, это может указывать на наличие существенного потенциала роста котировок акций российских нефтяных компаний. Следует отметить, что с точки зрения дивидендной доходности наиболее чувствительными к динамике цен на нефть в 2020 г. являются Роснефть, Татнефть и Газпром нефть, а наименее чувствительными – Сургутнефтегаз (без учета курсовых разниц) и Лукойл. Если котировки нефти в 2020 г. теоретически останутся на отметке 70 долл./барр. (а курс рубля – на текущем уровне), дивидендная доходность, по нашим оценкам, составит 10,8% по акциям Роснефти, 5,7% у Лукойла, 10,7% по привилегированным бумагам Сургутнефтегаза (без учета курсовых разниц), 11,9% у Газпром нефти (в случае 50%-го коэффициента выплат), 13,8% и 15,2% по обыкновенным и привилегированным акциям Татнефти соответственно.

С точки зрения свободного денежного потока за 2020 г. наиболее чувствительными, как мы полагаем, могут оказаться Газпром нефть, Роснефть и Сургутнефтегаз, в то время как на показателях Лукойла и Татнефти изменение цены на нефть отразится в наименьшей степени. Тем не менее в нашей модели сектора допущения по ценам на нефть на данном этапе остаются без изменений. Мы также оставляем без изменений финансовые прогнозы по российским нефтяным компаниям, оценку прогнозной цены акций и рекомендации по ним.