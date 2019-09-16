От прошедшей недели ничего особенного, честно говоря, не ждали. Ожидания были совершенно спокойные и абсолютно безликие. И если посмотреть на ее итоги, когда все индексы изменились на относительно небольшую величину — от +0,91% по индексу NASDAQ до +1,58% по индексу Dow Jones (DJIA-30), то действительно многие могут сказать, что ничего интересного и неожиданного не произошло. Рынок продолжал ползти к своим историческим максимумам и даже чуть-чуть не дошел до этих отметок. Но собственно, если честно, никто особо и не ожидал от рынка какой-то особенной прыти. И единственно, что может насторожить умного наблюдателя, так это то, что самый медленный и неповоротливый индекс (Dow Jones) вырос больше, чем самый быстрый и динамичный (индекс NASDAQ). С чего бы это?

Еще больше вопросов появляется, если посмотреть на рынок в отраслевом разрезе. Лучшими по итогам недели стали акции сырьевого сектора, выросшие в среднем на 3,3%. Но с этим все понятно. Достаточно взглянуть на сумасшедшую нефть и понять, что нефтянке есть куда расти. Что очень наглядно нам продемонстрировали прошедшие выходные, но об этом чуть позже.

А вот что удивительно, что в арьергарде роста оказались акции технологического сектора, подорожавшие в среднем за неделю всего лишь на 0,5%. Спрос на акции этого сектора был невелик и нестабилен. Даже акции Apple (AAPL, —1,94%), пошедшие было в рост после презентации новых гаджетов, в конце недели резко затормозили и резко развернулись вниз.

И из всего этого вытекает главный тренд, которые ранее не проявлялся — это переток средств (причем массированный переток, включая и так называемые smart-money институциональных инвесторов) из акций наиболее доходных с начала года компаний в акции, которые по тем или иным причинам высокую доходность в этом году не показывающие. То есть мы увидели на прошедшей неделе достаточно бурный рост акций компаний — «двоечников», отстающих в своем росте от всех остальных. И это было удивительно. О чем это может говорить? Да только о том, что пока инвесторы не хотят уходить с рынка акций (ставки-то на рынке уже ниже плинтуса!), но при этом особо в глобальный рост они не верят и поэтому пытаются найти акции, которые еще могут хоть как-то расти ввиду своей локальной недооцененности.

Ожидания рынка 16 сентября

Так вот ты какой — современный черный лебедь! К величайшему сожалению, этот черный лебедь в виде стаи дронов прилетел к саудитам и разбомбил их ведущие нефтеперерабатывающие заводы. Шок! И никуда от этого не денешься. Естественно, цены на нефть — ракетой вверх. Доллар укрепляется, цена на золото растет, ну а мировые фондовые рынки — вниз, вниз, вниз… К счастью, все же паники нет. Но звоночек, конечно, очень и очень серьезный. Тем более так до конца и не понятно — чьих же это рук дело?

Поэтому, как горестно констатирует сегодня целый ряд ведущих мировых аналитиков, новый поход на исторические максимумы пока отменяется. Да, мы находимся (точнее, находились по итогам торгов пятницы) в нескольких миллиметрах от заветных вершин, но сегодня нам рост не светит. И Азия, и Европа, и Штаты — все в минусе. Минус хоть и не катастрофический, но достаточно уверенный — где-то в среднем плюс-минус 1%, и пока нет никаких надежд на восстановление. Так что сегодня говорить о каком бы то ни было росте совершенно бессмысленно.

Но все же, если рассматривать текущую неделю в целом, то главным событием безусловно станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которое стартует завтра, а в среду в 21-00 мск мы узнаем его решение о ставке. Сейчас участники рынка почти на 100% (точнее — на 85% согласно фьючерсам на вероятность изменения процентной ставки, который торгуется на CME) уверены, что ставку снизят еще на четверть процента. И скорее всего так и будет. Но главное в этом процессе — комментарии председателя ФРС и членов FOMC. И это вполне возможно станет отправной точкой для достаточно сильного движения на рынке. Так что расслабляться точно не стоит!