На рынке золота сохраняется чрезвычайно высокая волатильность. В пятницу, в преддверии публикации статистики в США, унция желтого металла подорожала до $1 509, однако оптимистичные макроэкономические данные поспособствовали резкому падению цен до $1 488. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,4%, что на 0,2% выше консенсус-прогноза; индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета в сентябре повысился с 89,8 до 92,0 (ожидался рост до 90,8).

Неожиданную поддержку котировкам сырьевых активов — не только золота, но и нефти — оказали события в Саудовской Аравии. В ночь на субботу десять беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятия первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. Saudi Aramco заявила в официальном пресс-релизе, что атака привела к приостановке мощностей по производству 5,7 млн баррелей нефти в сутки (58% добычи страны в августе и около 6% мировой добычи). При этом до нападения суточный показатель составлял 9,8 млн барр. Компания пообещала предоставить в течение 48 часов после субботнего пресс-релиза более подробную информацию о возможности восстановления производства.

По сообщениям различных СМИ, на текущий момент консенсус-предполагает, что треть выбывших мощностей удастся вернуть в эксплуатацию в течение нескольких дней, а для полного восстановления может потребоваться до шести месяцев. На текущий момент поставки из Саудовской Аравии продолжаются, запасы страны оцениваются в 27 дней, при этом президент США уже распорядился задействовать нефть из стратегических резервов страны, запасы могут использовать и страны ОЭСР.

Цены на нефть и золото резко выросли сегодня после открытия торгов: баррель Брент утром подорожал на 17,0%, унция золота — на 1,5%. В центре внимания рынков до конца понедельника будут комментарии Saudi Aramco относительно масштабов инцидента, а также других стран-производителей, которые могли бы смягчить негативные последствия ударов. На динамику рынков будут влиять и возросшие геополитические риски, т. к. представители США обвинили Иран в причастности к инциденту, в то время как ответственность за теракт взяли на себя йеменские повстанцы.

В преддверии заседания ФРС и с учетом сохранения напряженности на Ближнем Востоке мы ожидаем, что котировки желтого металла удержатся вблизи $1 500 за унцию в течение сегодняшнего дня.

КОТИРОВКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ДВИЖУТСЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННО НА ФОНЕ СЛАБЫХ ДАННЫХ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ В КИТАЕ

В пятницу на рынках цветных металлов сохранялся оптимизм. Поддержку ценам оказали сообщения о том, что Китай отменит дополнительные пошлины на импорт американской сои, свинины и других сельскохозяйственных товаров. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что США и КНР могут заключить временное торговое соглашение.

Сегодня утром вышла промышленная статистика в Китае. Промышленное производство в стране увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (консенсус-прогноз предполагал повышение на 5,2%), розничные продажи выросли на 7,5% (ожидалось увеличение на 7,9%), а рост инвестиций в основной капитал замедлился в январе — августе до 5,5% (при прогнозе 5,7%). Эти данные разочаровали инвесторов, продемонстрировав, что темпы роста китайской экономики в августе снизились. Таким образом, государственных стимулов может быть недостаточно, чтобы нивелировать негативный эффект торговой войны с США. В результате цены на медь сегодня утром упали на 0,9%.

Сегодня утром также была опубликована статистика по производству алюминия в КНР за август: выпуск этого металла сократился уже второй месяц подряд, составив 2,97 млн т за месяц (95,806 т/сут). За 8М19 месяцев совокупное производство алюминия достигло 23,47 млн т (на 1,4% превысив уровень за 8М18), и это самый низкий показатель с 2016 года. Вышедшие данные не оказали влияния на котировки алюминия, т. к. по-прежнему актуальны риски снижения спроса ввиду замедления экономического роста в КНР, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.