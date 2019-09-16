На предыдущей сессии бумаги показали более скромный рост в отличие от обыкновенных акций. Отчасти это связано с укреплением рубля, которое снижает ожидаемые дивиденды по привилегированным бумагам.

Отметим, что каких-либо корпоративных новостей, которые могли бы спровоцировать новую волну интереса к бумагам, не было. Тем не менее волатильность и объемы торгов акциями остаются высокими.

В данной ситуации трендовые индикаторы безусловно указывают на уверенное преобладание «быков». Однако ориентироваться только на них не стоит, так как природа рывка до сих пор непонятна. Осциллятор RSI вновь приближается к зоне >70%, указывающей на перекупленность бумаг.

Четырехдневная волна роста от 32,25 руб. после открытия торгов сегодня продолжилась, игнорируя «медвежий» хвост вчерашней свечи (дневной график). Несмотря на это, не исключаем вариант сужения торгового диапазона к условно центральной линии 36 руб. в ближайшие пару недель. Тем более что после начала торгов с гэпом вверх уверенного роста не наблюдается.

Краткосрочный сценарий осторожно позитивный: подъем предварительно не выше 40 руб. Необходимо учитывать достаточно высокие риски просадки к 36 руб. или ниже. Среднесрочные перспективы неопределенные.

Долгосрочная картина осторожно позитивная до тех пор, пока котировки не вернулись ниже поддержки 35,9-36 руб. Тогда можно будет говорить о затухании среднесрочного up-тренда от июля текущего года. Долгосрочная тенденция (период с 2015 г.) в бумагах отсутствует.

Если удастся продолжить уверенный подъем в сторону 40 руб., то сентимент сменится на умеренно позитивный. На мой взгляд, к подобному сценарию стоит отнестись с осторожностью, так как импульсный рост несет в себе риски глубокой коррекции. Но недавний выкуп просадки к 34 руб. все же вносит определенный позитив.

Уровни поддержки: 35,9 / 34,25 / 32,5 / 30,7

Уровни сопротивления: 38,3 / 39,9 / 41,8 / 44