Обнадеживающие перспективы по торговой сделке США и Китая, а также позиция Европейского центрального банка в отношении денежно-кредитной политики поддержали глобальные и локальный рынок акций.

Индекс РТС за неделю прибавил 2,1%, индекс МосБиржи не изменился. Рубль укрепился на 2,1% относительно американского доллара.

В минувший четверг Европейский совет вновь поддержал продление санкций (включая блокирование активов) в отношении физических и юридических лиц, причастных к ситуации вокруг Крыма.

Новости о возможной промежуточной сделке между США и Китаем и смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ оказали поддержку основным международным индексам. По итогам недели американский S&P 500 вырос на 1,0%, европейский Stoxx Europe 600 – на 1,2%, индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 1,9%. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона также показали рост: японский Nikkei 225 укрепился на 3,7%, китайский Shanghai Composite по итогам короткой недели (в связи с праздничным днем в пятницу) подрос на 1,1%.

По информации Bloomberg со ссылкой на источники, администрация Д. Трампа обсуждает возможность промежуточной торговой сделки с Китаем, которая предполагает отказ от введения новых пошлин или частичная отмена уже объявленных пошлин в обмен на обязательства Пекина по защите прав интеллектуальной собственности и покупке сельхозпродукции США. В то же время Д. Трамп сообщил, что Китай планирует закупать значительные объемы американской сельскохозяйственной продукции.

Европейский регулятор по итогам заседания в минувший четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 б.п., до уровня минус 0,5%, и объявил о возобновлении программы выкупа активов в объеме 20 млрд евро в месяц с 1 ноября 2019 г.

На этой неделе динамику рынка будут определять настроения на внешних торговых площадках в ожидании дальнейших действий ФРС США в отношении монетарной политики. Двухдневное заседание пройдет 17-18 сентября.

Глобальные фондовые рынки росли на прошлой неделе под влиянием позитивных новостей о статусе торговых переговоров между США и Китаем, а также на фоне снижения ЕЦБ депозитной ставки и запуска программы дальнейшего монетарного стимулирования экономики. На этой неделе снижение ключевой ставки ожидается и в США.

Российский рынок показал нейтральную динамику после роста в последние недели августа и в начале сентября. Но фоне сегодняшнего значительного роста котировок нефти российский рынок отреагирует так же, с нашей точки зрения, уже в течение этой недели.

Нефть

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране существенно сократились за неделю, на 6,9 млн барр. (ожидалось снижение на 2,9 млн барр.). Показатель оказался лучше опубликованной ранее цифры от API, зафиксировавшей падение запасов нефти на 7,2 млн барр. В результате нефтяные котировки Brent завершили неделю снижением на 2,1%.

Сырьевые рынки показали разнонаправленную динамику. В условиях снижения цен на нефть и золото подорожали аграрные культуры и металлургическое сырье. На выходных произошла атака на месторождения и НПЗ Саудовской Аравии дронами. В результате суточная нефтедобыча сократилась вдвое, но представители страны заявили о быстром возобновлении добычи и восстановлении инфраструктуры.

Мы ожидаем, что котировки нефти не превысят отметку $67-68/барр. в течение недели, а дальнейшая их динамика будет зависеть от масштаба последствий, которые Саудовская Аравия объявит в ближайшее время.