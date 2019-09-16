• Долгосрочные инвестиции в среднем приносят более высокую доходность, чем краткосрочные сделки. Чтобы проверить эту идею, мы рассчитали доходность российских индексов и наиболее ликвидных компаний, как в рублевом, так и в долларовом выражении в течение 2010-2019 гг. – период, который включает в себя экономический цикл с подъемом и спадом.

• Результаты показывают, что российские акции обеспечили относительно высокую среднегодовую номинальную полную доходность 12.7% в рублях и 3.7% в долларах, опередив многие крупные развивающиеся рынки несмотря на все кризисы, конфликты и санкции. Размер выплаченных дивидендов полностью покрыл убытки от падения стоимости некоторых акций в долларах США.

• Мы считаем, что российский рынок продолжит опережать другие рынки благодаря росту дивидендов, устойчивой макроэкономической обстановке и крайне низкой оценке активов. Мы прогнозируем индекс РТС выше 1500 к середине 2020 г.

Долгосрочные инвестиции приносят большую годовую доходность, чем краткосрочные спекулятивные операции

Мы проанализировали и сравнили совокупную и среднегодовую номинальную и реальную доходность по 78 наиболее ликвидным российским акциям, полную и чистую доходность индексов РТС и МосБиржи и другие рублевые инструменты (облигации, Forex, депозиты, недвижимость), а также сравнили их с мировыми долларовыми активам (индексы США, других развивающихся рынков и сырье). Наша цель – показать, насколько хорошую динамику продемонстрировали российские акции по сравнению с другими типами активов, несмотря на экономические и политические трудности в течение 2010-2019 гг., а также продемонстрировать, насколько существенную роль играют дивиденды в полной доходности бумаг и индексов.

Хорошая доходность несмотря на кризисы и экономические санкции

За период 2010-2019 индекс полной доходности МосБиржи, который включает реинвестированные дивидендные выплаты, вырос на 195% (почти в три раза), что подразумевает среднегодовую номинальную доходность 12.8% – это самая высокая доходность по сравнению с другими классами рублевых активов. Долларовый индекс полной доходности РТС прибавил 41% с 2010 или 3.7% в год, опережая индекс MSCI EM. Для сравнения, классический индекс РТС (не учитывающий дивиденды) снизился на 8% совокупно или на 1% в год с 2010 года. Лучший результат за этот период показал нефтегазовый сектор, взлетев в 5 раз в рублевом выражении или на 18% в год – примерно половину этого роста обеспечило ослабление рубля, а остальное – рост производства (NVTK RX; SIBN RX) и улучшение дивидендной политики (TATN RX; LKOH RX). В тройку лидеров по динамике роста вошли акции второго эшелона (AKRN RX; NKNC RX; VSMO RX), которые взлетели почти в 10 раз, а аутсайдерами оказались Мечел и сектор электроэнергетики.

Лучшие акции для долгосрочных инвестиций

Мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении российских акций и считаем, что они будут продолжать опережать другие рынки, как это происходило с 2010 года, учитывая их привлекательные фундаментальные параметры. Однако сложно сказать, какие российские отрасли станут лидерами в ближайшие 5-10 лет. Вместе с тем, мы выделяем десять бумаг, которые, на наш взгляд, могут оказаться лучше рынка в долгосрочной перспективе. Нам нравятся истории ожидающихся позитивных изменений, а именно Газпром, Интер РАО и АФК Система, которые отстали от роста рынка. Нам по-прежнему нравятся быстрорастущие компании: НОВАТЭК, Яндекс, TCS Group и Аэрофлот, которые и в прошлые годы были одними из лидеров роста, но мы считаем, что они сохранят свою динамику. Нам также нравятся высококачественные дивидендные истории, такие как Норникель, МТС и Сбербанк, привлекательность которых будет расти на фоне падения процентных ставок.