Российский рынок акций ожидаемо позитивно встретил мощный взлет цен на нефть, оказавшись в лидерах среди большинства мировых площадок. При этом резко подскочила торговая активность участников – в акциях индекса МосБиржи наторговали на 65 млрд руб.

Обращаем внимание, что российский РТС вышел на максимальные уровни с 2017 г. относительно сводного индекса развивающихся стран MSCI Emerging Markets. То есть в понедельник наш рынок выглядел лучшим среди всех своих коллег благодаря поддержке со стороны нефтяного фактора.

Естественно в лидерах роста среди российских акций накануне оказался нефтегазовый сектор, отраслевой индекс вырос на 2,6% – до абсолютного максимума за всю историю наблюдений. Учитывая масштаб скачка цен на нефть, во многих представителях отрасли остается потенциал для роста. Как и прежде, можно выделить следующие акции: Роснефть, Газпром нефть, Лукойл и Татнефть-ап из-за высокой дивидендной доходности.

В частности, в бумагах Роснефти в качестве ближайшего целевого ориентира выделяется область около 450 руб., то есть это еще на 4,7% выше текущих значений. В Лукойле промежуточная зона торможения расположена около 5600 руб., но в случае ее пробоя далее движение наверх может продолжиться к отметке 5800 руб. В Газпром нефти следующим таргетом можно обозначить уровень исторического максимума 438 руб.

А вот аутсайдером на российском рынке стали акции Аэрофлота (-4,13%). Участники рынка начали закладывать в цену ожидания роста топливных издержек. Ближайшая круглая поддержка расположена около 100 руб. Негатив со стороны потенциального увеличения цены авиатоплива частично компенсируется умеренным укреплением рубля, а также за счет того, что с 1 августа вступил в силу демпфирующий механизм, который призван поддержать российские авиакомпании в случае роста цен на авиакеросин выше определенного порога. Кроме того, Аэрофлот заключил ряд хеджирующих сделок, которые должны сгладить негативный эффект от неблагоприятной ценовой конъюнктуры во втором полугодии 2019 г. Долгосрочный взгляд на перспективы акций умеренно положительный, но горизонт реализации потенциала от года.

За счет ралли в нефтяных бумагах сейчас складывается ситуация, когда резко начал расширяться спред в динамике индекса голубых фишек и индекса компаний средней и малой капитализации. С начала года топовые наиболее ликвидные бумаги прибавили в цене 21,4%, тогда как второй эшелон в плюсе всего лишь на 2,7%. Эта неравномерная тенденция, в ближайшее время может сохраниться.

В целом по индексу МосБиржи в текущих условиях можно ожидать скорого штурма исторических максимумов, до которых осталось менее 1% (2850 п.). При пробое этих отметок следующие технические ориентиры сместятся к 2900-2920 п.

А вот российский рубль в понедельник показал весьма сдержанный рост. Масштаб снижения пары USD/RUB мог бы быть и более значительным. Курс опустился всего лишь на 0,45% — до уровня 64. На мой взгляд, пространство для роста национальной валюты в изменившихся условиях еще присутствует. Фактор нефти не отыгран. Чем дольше цены Brent находятся около текущих высоких значений, тем больше шансов у пары USD/RUB опуститься в район более серьезной зоны торможения 62,5-63,5. При этом отметим, что рост нефти способствует тому, что уже в октябре может существенно увеличиться размер ежедневных покупок валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила. Это может помешать более существенному укреплению рубля.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent в моменте поднималась выше $71, но по окончанию сессии закрытие проходило около $69. Итоговый скачок составил +14,6%, что является рекордным однодневным движением за многие годы.

В ближайшее время высокая волатильность в ценах на нефть неизбежно сохранится. Ключевыми моментами могут стать сообщения о сроках восстановления добычи в Саудовской Аравии. Кроме того, участники рынка будут также следить о возможных ответных мерах в отношении агрессоров. США и сама Саудовская Аравия обвиняют в нападении на НПЗ иранскую сторону.

Подъем стоимости нефти выше $70 по-прежнему остается вполне реалистичным сценарием, если не произойдет быстрого восстановления объемов производства. Свободных запасов в Саудовской Аравии хватит примерно на 26 дней, по данным Bloomberg и Reuters. Если впоследствии начнутся локальные перебои с экспортными поставками, то это может спровоцировать новый всплеск спекулятивного подъема нефтяных котировок.

Центральным событием недели станет заседание ФРС. Оно стартует уже сегодня, но результаты будут объявлены в среду вечером. Значимость данного заседания оценивается как высокая. Консенсус сводится к понижению ключевой процентной ставки на 0,25 б.п., до диапазона 1,75-2,00% годовых. Согласно опросу Reuters, в пользу такого расклада высказались 110 экспертов из 120 опрошенных. Текущий рост нефти, на наш взгляд, выступает одним из факторов в пользу того, чтобы ФРС все-таки отказалась от снижения ставки, разочаровав участников рынка. Базовые показатели инфляции в США не снижаются, а произошедший нефтяной шок в случае продолжительного сохранения высоких цен может лишь поддержать рост цен в стране.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,08%, нефть Brent в минусе на 1,12%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем недалеко от уровня закрытия понедельника.