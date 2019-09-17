Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. При этом отечественные активы способны и далее демонстрировать более позитивную динамику в сравнении с западными площадками, так как резкий рост цен на нефть способствует этому. Новости из Саудовской Аравии, как и вчера, будут являться определяющими для мировой повестки финансовых рынков. Если в начале торгов понедельника преобладали более оптимистичные прогнозы по срокам возобновления добычи после атаки беспилотников на объекты, а также сохранялась уверенность в быстром появлении на рынке резервов других стран, в первую очередь США, при ухудшении, то в течение дня акцент все сильнее смещался в другую сторону. В результате нефть Brent вернулась выше $68 за баррель.

Западные СМИ со ссылкой на местные информированные источники сообщают, что на возобновление добычи может потребоваться несколько месяцев, что является серьезным сроком, а США считают преждевременным использование своих стратегических резервов. На этом фоне ряд стран ОПЕК настаивает на встрече и обсуждении новых ориентиров по добыче. Параллельно с этим ухудшается геополитическая ситуация, так как США обвиняют в нападении Иран, что приводит к выходу инвесторов из рисковых активов. На наш взгляд, рынок сырья продолжит оставаться высоковолатильным в ближайшие дни, которые являются определяющими. Пока нет точного понимания сроков восстановления добычи в Саудовской Аравии, сложно оценить перспективы цен на сырье. Если большую часть работ можно выполнить за 1-2 недели, то коррекция нефти близка, но если на восстановление, действительно, требуется несколько месяцев, то Brent протестирует уровень $70.

Индексы США сегодня получат поддержку от близкого торгового соглашения с Японией. Трамп сообщил Конгрессу о намерении заключить сделку, условия для Вашингтона будут довольно выгодными. Также постепенно фокус внимания продолжит смещаться в сторону завтрашнего заседания ФРС. Китайские площадки в уязвимом положении как из-за роста цен на нефть, так и вследствие замедления экономики. Промышленное производство растет все медленнее – в августе на 4.4% — самое низкое значение с 2002 года. Несмотря на ускорение нефти во 2 половине дня, рубль продолжил торговаться к доллару выше 64.

Потенциал укрепления рубля, вероятно, исчерпан минимум до заседания ФРС. Рынок российских акций получил повод для роста, покупали, прежде всего, нефтедобывающие компании. Роснефть имеет больший потенциал увеличения добычи, поэтому и растет быстрее конкурентов по сектору.