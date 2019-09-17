Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2825-2840 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Ухудшившийся внешний фон не способствует его росту. В то же время, его поддержат относительно высокие цены на нефть.

Во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация августовской статистики по изменению объемов промышленного производства и загрузки мощностей в США (16.15 МСК). Однако ключевым ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.53%) и РТС (+1.98%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Столь существенный прирост сформировался уже в первые минуты торгов. Это было связано с резким и масштабным утренним взлетом стоимости фьючерсов на нефть. К моменту начала торгов на Московской бирже они подорожали примерно на 10%.

Еще в конце прошлой недели среднесрочные перспективы нефтяного рынка выглядели весьма неоднозначными. Однако все изменилось за один день. Это трудно назвать иначе, чем шоком. В результате атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии производство в этой стране сократилось на 5.7 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 6% от всего мирового объема добычи. Новому министру энергетики Саудовской Аравии сразу после вступления в должность придется решать очень серьезные задачи. Вероятно, эта страна будет вынуждена в течение некоторого времени импортировать нефтепродукты для собственных нужд.

Однако на этом потенциально возможные проблемы для глобального нефтяного рынка не заканчиваются. Йеменские повстанцы-хуситы, взявшие на себя ответственность за указанное нападение, не исключают повторных атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Официальный Тегеран отрицает обвинения в причастности к складывающейся ситуации. В то же время президент Ирана Хасан Рухани назвал этот шаг «вынужденной мерой со стороны Йемена».

Вполне вероятное ухудшение и без того непростых отношений между США и Ираном способно осложнить перевозки нефти морским путем через Ормузский пролив. В таком случае мировой нефтяной рынок рискует столкнуться с еще более масштабным дефицитом предложения. Но уже сейчас недавний прогноз Международного энергетического агентства по поводу возможного «пугающего» переизбытка предложения углеводородного сырья в 2020 году временно откладывается в «дальний ящик стола». Россия и США с удовольствием восполнят часть неожиданно выпавших объемов. Но видимо, они будут это делать по несколько более высоким ценам.

В результате вчерашнего повышения индекс МосБиржи сумел выйти вверх из состояния полуторанедельной консолидации, что представляется позитивным сигналом в пользу дальнейшего среднесрочного роста. Сегодня или в последующие дни в нем вполне вероятно тестирование близкого исторического максимума, расположенного несколько ниже отметки 2850 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.6 п., или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вполне очевидно, что на фоне сильно подорожавших фьючерсов на нефть существенно сильнее рынка торговались многие бумаги нефтегазовых компаний: Лукойл (LKOH RM, +3.38%), Роснефть (ROSN RM, +4.79%), Татнефть-ао (TATN RM, +3.63%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2.83%), Новатэк (NVTK RM, +3.78%), Газпром нефть (SIBN RM, +3.23%). Однако если отвлечься от указанных акций, выборочные покупки вчера состоялись лишь в небольшом количестве относительно ликвидных бумаг.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —4.13%) подверглись активным распродажам и приблизились к своему двухмесячному минимуму. Поводом для этого также стало сильное повышение нефтяных котировок. Однако вопрос о том, насколько это повредит авиакомпании, представляется неоднозначным. Правительство предпринимает ряд мер для того, чтобы топливный фактор не слишком вредил социально значимому транспортному бизнесу. Кроме того, в середине лета эмитент предусмотрительно захеджировал 70% объема закупки авиакеросина до конца текущего года. Ранее «Аэрофлот» хеджировал затраты на топливо в 2015 году. Тогда он получил убыток по этой операции.

Акции Северсталь (CHMF RM, —1.38%) вполне ожидаемо подешевели против растущего рынка. Вчера в них состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Квартальные выплаты акционерам составят 26.72 руб., что соответствует 2.6% от цены закрытия этих бумаг в минувшую пятницу.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги Polymetal (POLY RM, —0.87%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —0.75%), Россети-ао (RSTI RM, —2.42%), Россети-ап (RSTIP RM, —1.67%), Юнипро (UPRO RM, —1.44%), Распадская (RASP RM, —1.74%), Энел Россия (ENRU RM, —1.46%), Ленэнерго-ао (LSNG RM, —1.71%). Как мы видим, распродажам в основном подверглись представители сектора электроэнергетики, которые еще в конце прошлой недели выступали лидерами прироста.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего сильного прироста подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 1.3%. Японский индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Вместе с тем, фьючерсы на нефть остаются относительно дорогими, что создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.