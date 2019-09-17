Цены на нефть после атаки дронов на объекты нефтедобычи взлетели наверх, что привело к доминированию «быков» на нашем фондовом рынке. «Атака выходного дня» показала уязвимость нефтяного рынка от террористических атак, и это негатив. В выходные эксперты говорили, что восстановить инфраструктуру можно за несколько дней, в данный момент они говорят, что на восстановление потребуется несколько недель. Теперь нефтяным компаниям предстоит вкладывать дополнительные средства в безопасность.

Также в этой атаке дронов есть странные моменты… В начале сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз назначил своего сына, принца Абдель Азиза, министром энергетики и поручил ему проводить политику, направленную на повышение нефтяных цен. Бюджет Саудовской Аравии на 2019 год балансируется при цене нефти около 80 долларов за баррель. Получается, что кто-то хочет подставить нового министра энергетики. Совпадение по времени назначения и террористических атак слишком бросается в глаза. Для таких развивающихся стран как Китай и Индия рост цен на нефть негативен – индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) закрыл день снижением на 0,78%.

Отечественный индекс МосБиржи вырос практически до июльского максимума +1,54%. Естественно, что динамику лучше рынка показали нефтяные компании. Это мировой тренд. Вчера индекс NYSE ARCA OIL and GAS вырос на 3,82%, а акции BP (BP) подскочили на 3,9%. Если подходить к ценам на нефть с технической точки зрения, то загнать их под отметку 62,5 доллара (Brent) в ближайшие недели не получится. «Слабоповышательный» тренд на графике нефти сменился агрессивным повышательным трендом. На ближайшие дни актуален диапазон 63,3 – 72 доллара.

Коррекцию индекса МосБиржи от июльского максимума 2848,4 мы скорее всего увидим, но на этой коррекции акции компаний нефтегазового сектора будут показывать динамику «лучше рынка».

Инвесторы получили шок, когда увидели уязвимость нефтяной инфраструктуры от террористов, и этот шок в виде премии за риск повторных атак они заложат в нефтяные цены. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео заявили, что за атаками дронов стоит Иран, поэтому в нефтяные цены частично заложена военная операция против Ирана. Сенатор республиканец Линдси Грэм призывает Трампа проучить Иран и нанести удары по его нефтяным объектам, и я не знаю, как в такой ситуации вернуть цены на нефть обратно на 60 долларов. У Ирана есть малые подводные лодки и торпедные катера, которые в случае разрушения нефтяных объектов Ирана атакуют нефтяные танкеры в Оманском заливе. Перекрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% всей экспортной торговли нефтью, полностью разбалансирует спрос и предложение на нефтяном рынке, и в этом случае диапазон 63,3 – 72 доллара для нефтяных цен (Brent) будет не актуален. Будут актуальны цены 100 долларов и выше. Очень надеюсь, что такой сценарий не реализуется.