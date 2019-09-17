По итогам торгов 16 сентября индекс МосБиржи вырос на 1,53% до 2834,32 п., а РТС подрос на 1,98% до 1396,09 п. Главным событием для российского рынка стала атака йеменских повстанцев на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, что привело к остановке суточной добычи около 5,7 млн бар. На полное восстановление может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. Соответственно, это повышает значимость РФ в качестве одного из ключевых поставщиков нефти на мировой рынок, снимая краткосрочные и среднесрочные риски неожиданных недружественных шагов со стороны западных государств. На фоне взлёта котировок нефти подорожали бумаги российских нефтяников и поставщиков газа: «Роснефть» (+4,79%), «НОВАТЭК» (+3,78%), «Татнефть» (+3,63%), «ЛУКОЙЛ» (+3,37%), «Газпром нефть» (+3,22%). Не забыл рынок и о производителях золота, которые традиционно становятся объектом интереса инвесторов при росте геополитической напряжённости: «Полюс» (+2,39%). На полюсе самых слабых также нет неожиданностей. «Аэрофлот» подешевел на 4,13%, поскольку рост цены нефти означает рост топливных расходов. Кроме того, рынок мог негативно отреагировать на новости о возможной покупке более 20 самолётов Superjet100. Активность была довольно высокой, к завершению торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 65,049 млрд рублей.

Укрепление рубля не было столь существенным. Тем не менее день остался за российской валютой, которая продолжает пользоваться преимуществами высокой доходности вкупе с положительным сальдо платёжного баланса и профицитным бюджетом. Российская промышленность показала рост на 2,9% в августе, что позволяет надеяться на более высокие темпы расширения экономики во II полугодии. Естественно, что также остаются в действии факторы денежной политики ведущих центральных банков. ЕЦБ снизил депозитную ставку на прошлой неделе и объявил о запуске количественной программы. Банк Японии также задумывается об аналогичных действиях. Проблемы с поставками нефти из Саудовской Аравии также могут сделать ФРС более сговорчивой. От Банка Англии не ждут сюрпризов, но вероятность движения в сторону смягчения также есть на фоне слабой макроэкономической статистики. Соответственно, рубль, обладая реальной положительной доходностью, смотрится одним из лучших предложений в рамках стратегии Carry trade.

Полоса роста Dow Jones длиной в восемь сессий была прервана. Президент США Д. Трамп сообщил, что участие Ирана в атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии проверяется. Одновременно с этим он вновь призвал ФРС агрессивно снизить ставку. Cам рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов всего лишь в 80%. Более того, после данных по розничным продажам и потребительской инфляции за август эти ожидания начали снижаться. Месяц назад на рынке были уверены почти на 100%. Вполне ожидаемо, что день на американском рынке остался за нефтяниками. Бумаги Chevron Corp. подорожали на 2,16%, а Exxon Mobil на 1,5%. Среди самых слабых оказались бумаги General Motors (-4,25%) из-за начавшейся забастовки персонала на заводах автомобилестроительного концерна. Реакция рынка казначейских обязательств также была предсказуемой в условиях роста геополитических рисков. Доходность по 10-летним обязательствам США снижалась до 1,83%. Из статистики можно лишь отметить индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который упал в сентябре до 2,0 п. с 4,8 п. в августе, хотя ожидалось более скромное снижение до 4,0 п. По итогам дня DJIA упал на 0,52% до 27076,82 п., а S&P 500 скорректировался на 0,31% до 2997,96 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Рост цены нефти на фоне торговой войны создаёт дополнительные условия для торможения экономики региона. Д. Трамп сообщил, что достигнуты предварительные договорённости с Японией по тарифам и электронной торговле. Статистика региона не оказывала непосредственное влияние на рынки. Снижение цен на жильё в Австралии составило 0,7% во II квартале при ожиданиях падения на 1,0%. Рост цен на жильё в Китае замедлился до 8,8% в августе по сравнению с 9,7% в июле. Тем не менее китайские данные говорят о том, что могут усилиться риски замедления рынка жилья на фоне общего торможения экономики в условиях торговой войны с США. К 8:40 мск Nikkei 225 – 21992,92 п. (+0,02%), Hang Seng – 26738,50 п. (-1,42%), Shanghai Composite – 2989,32 п. (-1,37%).

После резкого роста накануне, котировки нефти демонстрировали небольшое снижение в рамках азиатской сессии. Вслед за США Япония объявила о том, что может использовать стратегические резервы, если на рынке потребуются дополнительные объёмы. Фактически, если поставки из Персидского залива сократятся, то на Дальнем Востоке главными поставщиками останутся РФ и США, которые смогут продавать свою нефть с премией. К 9:00 мск Brent – $68,67 (-0,51%), WTI – $62,09 (-0,93%), золото – $1505,3 (-0,41%), медь – $5804,79 (-0,28%), никель – $17005 (-2,10%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 98,60 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам оставалась на уровне 1,83%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,101 (+0,09%), GBP/USD – $1,242 (-0,04%), USD/JPY – 108,17 (+0,07%).

Внешний фон нельзя назвать позитивным, но дорогая нефть продолжит поддерживать российский рынок и рубль. Вполне вероятно, что готовящийся пакет десятков проектов с Саудовской Аравией дополнится ещё и пунктами на поставку систем ПВО. Впрочем, к гражданскому рынку акций это прямого отношения не имеет. Важно то, что в условиях роста геополитических рисков на Ближнем Востоке РФ становится ключевым поставщиком как для Европы, так и для Азии, что должно защищать её от негативных сценариев по внешнему давлению. В целом ждём нейтрального открытия торгов на рынке акций и на валютной секции.