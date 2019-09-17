Нефть: риск нарушения баланса спроса и предложения будет минимизирован
Bloomberg сообщает, что официальные представители Саудовской Аравии уже не так уверены в быстром восстановлении объемов производства после атаки беспилотников в прошедшую субботу. Напомним, что суточная добыча сырой нефти в Саудовской Аравии сократилась более чем вдвое, на 5.7 млн барр. в сутки (это около 5% мирового предложения). Согласно Bloomberg, максимальный оценка свободных нефтедобывающих мощностей в мире существенно меньше (3.9 млн барр. в сутки), и почти половина из них сосредоточена в Саудовской Аравии. Тем не менее Саудовская Аравия предположительно располагает достаточными запасами, чтобы обеспечить 26 дней экспорта, и мировые запасы нефти также могут быть использованы для поддержания баланс спроса и предложения. Официального объявления представителей страны о сроках восстановления производства пока не было.
Несмотря на ограниченный потенциал роста добычи в мире, мы полагаем, что риск нарушения баланса спроса и предложения будет минимизирован, в первую очередь за счет сокращения запасов. Тем не менее на устранение последствий остановки производства в Саудовской Аравии, похоже, потребуется больше времени, чем изначально заявленные 48 часов, что неизбежно располагает к дальнейшему росту цен на нефть.
Кроме того, низкие котировки нефти, наблюдавшиеся до этой атаки, говорят о том, что что риски нарушения поставок были неправильно оценены рынком, особенно на фоне растущей геополитической напряженности после запрета США на экспорт иранской нефти — таким образом, более высокие премии за риск, которые теперь будут закладывать инвесторы, должны оказать дополнительную поддержку ценам на нефть в среднесрочной перспективе.
Для российских производителей нефти, которые располагают относительно небольшими запасами мощностей (по нашим оценкам, около 200 тыс барр. в сутки), эффект устойчивого роста цен на нефть окажется сильнее с точки зрения влияния на финансовые показатели.
Рентабельность Роснефти характеризуется самой высокой чувствительностью к росту цен на нефть, и, следовательно, компания больше всего выиграет от роста котировок.
ЛУКОЙЛ может похвастаться относительно стабильными финансовыми показателями, независимо от колебаний цен на нефть, и мы полагаем, что эффект роста цен на нефть для него будет не таким выраженным.
С другой стороны спектра находится Сургутнефтегаз с его денежной подушкой в $51 млрд, и наблюдаемое в настоящее время укрепление рубля представляет отрицательный риск для наших прогнозов по чистой прибыли, нивелируя эффект роста цен на нефть.
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