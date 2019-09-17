Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня, стабилизируясь после ощутимого роста, отмечавшегося накануне. Курс доллара останется около уровня 65 рублей.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,3%, в районе 2825-2840 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820 и 2800 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2850 и 2860 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможна приостановка наметившегося роста вблизи психологически важной отметки 1400 пунктов по индексу РТС, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма". В то время как неопределенность в отношении ожидаемых сроков возвращения Саудовской Аравии на прежние объемы добычи остается фактором поддержки для цен на нефть, инвесторы, судя по характеру торгов на мировых рынках, постепенно снижают "спрос на риск" из-за усиления геополитических рисков, добавил он.

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможна стабилизация курса доллар вблизи отметки 64 рубля – благоприятный для рубля эффект от подъема цен на нефть компенсируется спросом на доллар США в качестве "защитной" валюты на фоне геополитической неопределенности", — сказал Старцев.

Прогноз по курсу доллара на сегодня 63,60– 64,45 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,3-0,5% на фоне роста геополитических рисков после произошедшей в выходные атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,1-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно — в пределах 1,7%, японский Nikkei 225 повысился на 0,06%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 1,7%.

Стоимость нефти снижается на 0,4% — до 68,76 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1001 доллара против 1,0999 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок вырос вслед за скачком рынка нефти более чем на 10% после атак дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Акции нефтегазового сектора стали локомотивом рынка РФ на этом фоне, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,53% — до 2834,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,98%, до 1396,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 29 копеек и составил 64,05 рубля, евро — на 85 копеек, до 70,44 рубля, следует из данных Московской биржи.