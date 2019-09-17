Денежный рынок: повышательная коррекция базовых ставок выглядит настораживающей
Интенсивное накопление остатков ликвидности на корсчетах (2.6 трлн руб.) и депозитах (2.7 трлн руб.) сохраняет остроту вопроса о необходимых объемах абсорбирования ликвидности Банком России через регулярные инструменты.
Вероятно, недельный депозит в ближайшие месяцы останется основным буфером для сдерживания навеса свободной ликвидности над денежным рынком, даже в случае наращивания лимитов КОБР с начала октября. При этом риски ухудшения запасов ликвидности могут окончательно отойти на второй план по мере ускорения темпов исполнения расходных обязательств бюджета в 4к’19. В этих условиях модель динамики ставок фондирования – Ruonia о/н и овернайт своп торгуются с дисконтом против ключевой ставки в размере 24-26 бп – останется доминирующей.
Среднесрочные ставки денежного рынка (кросс-валютный своп на горизонте 1 года опустился до 6.59%) также продолжают подпитываться оптимизмом из внутренних и внешних факторов. Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки опираются на позитивную динамику инфляции, в то время как предстоящее заседание ФРС (18 сентября) может стать серьезным поводом для переоценки перспектив глобального тренда на снижение ставок. В этом контексте, повышательная коррекция базовых ставок выглядит настораживающей, так как ослабление «голубиных» настроений на развитых рынках может охладить интерес к получению рублевого риска.
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