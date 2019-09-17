На рынке нефти бушуют страсти после атаки на заводы нефтеподготовки в Саудовской Аравии. Информация быстро изменяется, в том числе с оценками скорости восстановления объектов.

Теперь главная линия напряжения это воинственный настрой США, которые на разных уровнях утверждают, что виноват в атаках Иран. Вот и президент США уже считает военные действия равнозначным ответом на атаку Saudi Aramco. По его словам, все выглядит так, как будто за атакой стоит Иран, хотя у США есть разная информация на этот счет. Так что игра с огнем продолжается, и здесь еще будет много неожиданных поворотов. А цены нефти сохраняют и даже немного увеличивают возникшую премию нестабильности. Мы вместе с рынком будем продолжать отслеживать происходящие события.

Немного отвлекаясь от назлобы дня несколько замечаний о другом важном параметре баланса спроса и предложения — динамике добычи нефти в США. В понедельник там вышел Drilling Productivity Report с обновленным видением EIA перспектив роста добычи в стране. Согласно их оперативным оценкам, в октябре добыча на основных сланцевых полях в октябре вырастет еще на 74 тысячи баррелей в день. Как видим, ожидания по месячному росту добычи постепенно становятся все более скромными.

Главный параметр торможения роста добычи — это нарастающее снижение добычи из старых скважин. На рисунке ниже изображена зависимость ежемесячного уменьшения добычи уже действующих скважин на 7 ведущих сланцевых полях. На сегодня добыча за месяц снижается на 0,56 Мб/д! Это уменьшение происходит каждый месяц и довольно быстро нарастает со временем. Еще год назад ежемесячная цифра снижения добычи составляла более скромные 0,477 Мб/д. То есть бегущий вниз эскалатор ускоряет свое движение, а значит, рано или поздно догонит старания буровиков с их новыми скважинами.

Пока же добыча из вновь введенных за месяц скважин еще превышает ее ежемесячное снижение. Особые надежды возлагаются на поля Permian. Именно там происходит основной прирост текущей добычи. Но и там картина становится все более тревожной. И там исходный прирост добычи за счет ввода новых скважин сильно дисконтируется, уменьшаясь в 5! раз за счет снижения добычи действующих скважин. Так что интересные времена становятся все ближе.