После значительного падения на прошлой неделе российские суверенные евробонды в понедельник показали умеренный рост котировок. Поводом для этого в первую очередь послужил взлет цен на нефть до 68 долл./барр. из-за инцидента в Саудовской Аравии, и это же событие, видимо, стало одним из факторов, вызвавших повышение спроса на защитные активы. В результате доходность UST10 растеряла часть пятничного прироста и снизилась с 1,90% до 1,84%. При этом рост котировок российских бумаг был достаточно скромным, цены понемногу повышались в течение дня, и в итоге длинные выпуски прибавили по 0,5–0,6 п.п. от номинала, а среднесрочные – не более 0,3 п.п. Доходности вдоль кривой снизились всего на 3 б.п. При этом бумаги других ЕМ показали либо еще более скромный рост, либо вовсе подешевели, что, вероятно, обуславливается реакцией именно на рост нефтяных котировок. Пятилетний CDS-спред РФ вновь заметно сузился и достиг нового минимума – 75 б.п. В ближайшие дни инвесторы будут ждать результатов заседания ФРС, которое завершится вечером в среду, поэтому, если цены на нефть останутся вблизи текущих уровней, динамика российских евробондов до этого момента, вероятно, будет нейтральной.

Евробонды Газпрома и ЛУКОЙЛа показали результаты лучше рынка. Корпоративные евробонды продолжили торговаться достаточно сдержанно, при этом лучше других смотрелись бумаги нефтегазового сектора, благодаря росту цен на нефть. Длинные еврооблигации Газпрома подорожали на 0,4 п.п., LUKOIL’26 (YTM 3,3%) прибавил 0,2 п.п., в результате его спред к RUSSIA’26 (YTM 3,2%) сократился до 8 б.п. Большинство бумаг госбанков показали нейтральную динамику и в цене не изменились, только евробонды ВЭБа немного прибавили в цене – по 0,1–0,2 п.п. В то же время котировки еврооблигаций металлургических компаний менялись разнонаправленно, в пределах 0,1 п.п., и вновь хуже других смотрелся новый выпуск CHMFRU'24 (YTM 3,3%), просевший на 0,3 п.п. до 99,5% от номинала, и сейчас его доходность выше, чем у MAGNRM'24 (YTM 3,2%), NLMKRU’24 и ALRSRU’24 (YTM 3,1%) на 10–15 б.п. Сегодня утром внешний фон преимущественно нейтральный: цены на нефть и доходность базового актива меняются мало.