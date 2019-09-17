Новая неделя началась с сильного роста цен на нефть в результате инцидента в Саудовской Аравии: к вечеру цена барреля марки Brent увеличилась почти на 13%, преодолев рубеж 68 долл./барр. Это позволило рублю показать один из лучших результатов среди валют ЕМ, которые преимущественно снижались на фоне роста индекса доллара DXY. За основную торговую сессию рубль подорожал на 0,6%, а доллар впервые с июля стал дешевле 64 руб./долл.

Несмотря на то что вчера нефтяные котировки сильно выросли, а рубль вслед за ними укрепился, в ОФЗ превалировали продажи. Правда, объем сделок был невысоким, порядка 7 млрд руб. При этом ОФЗ все же потеряли в среднем 0,1–0,2 п.п. от номинала. Мы ранее отмечали, что в сегменте рублевого госдолга наблюдается нетипичная динамика, идущая вразрез с движениями на валютном рынке, где рубль укрепляется. Сегодня Минфин объявит параметры предстоящего аукциона, и мы полагаем, что в отсутствие спроса на выпуски с постоянным купоном финансовое ведомство может предложить флоатер.