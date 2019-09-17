— Мы ожидаем, что в среду ФРС США снизит процентную ставку на 25 б. п. Решение будет объявлено в 21:00 мск. Кроме того, регулятор опубликует обновленные экономические прогнозы и "точечный график", а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

— В последнее время инвесторы сильно пересмотрели ожидания по снижению процентных ставок ФРС: если в начале сентября предполагалось, что Федрезерв снизит ставку примерно пять раз, то теперь рынок исходит из того, что в ближайшие 12 месяцев ставка ФРС будет снижена около трех раз. Рынки почти полностью восстановились после августовского обвала, спровоцированного эскалацией торговой войны. С тех пор США и Китай договорились провести переговоры в октябре и пошли на взаимные уступки. Американская сторона отложила запланированное повышение пошлин на импорт, а Китай, как сообщают СМИ, может увеличить закупки сельхозпродукции в США. Кроме того, в последнее время появились сообщения о том, что США готовы пойти на заключение промежуточного соглашения.

— Несмотря на эти новости, мы сомневаемся, что ослабление напряженности в торговых отношениях может существенно улучшить перспективы мировой экономики, если только не будет заключено всеобъемлющее соглашение (пока ничто не указывает на такую возможность). Это значит, что компании, вероятно, будут осторожны в инвестициях, и глобальный экономический рост продолжит замедляться.

— Макроэкономическая статистика в США остается неоднозначной. Сектор услуг и потребительские расходы демонстрируют устойчивость к замедлению роста экономики в США и в мире, а базовая инфляция ускоряется. В то же время индекс ISM PMI для обрабатывающей отрасли в США опустился ниже 50 пунктов, что указывает на возможный спад в этом секторе. Рост числа рабочих мест в августе был слабым, несмотря на наем работников для проведения переписи населения США в 2020 году. Среднее число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США за шесть месяцев составило всего 150 тыс., это самый низкий уровень с 2012 года и значительно меньше, чем "нормальный" показатель 200 тыс.

— Мы полагаем, что в такой ситуации ФРС США в пятницу снизит ставку на 25 б. п. и сохранит формулировку "действовать по мере необходимости, чтобы поддержать рост". Это будет означать, что впереди предстоит как минимум еще одно снижение, и, по нашим прогнозам, оно произойдет в октябре. Таким образом Федрезерв завершит процесс, который Джером Пауэлл назвал "корректировкой в середине цикла". ФРС действовала аналогичным образом в 1990-х, снижая ставки на 75 б. п., когда ситуация на рынке труда и в обрабатывающей промышленности была похожа на текущую.

— Сейчас главный вопрос в том, как будет выглядеть "точечный график": сколько членов Комитета по операциям на открытом рынке ожидают более двух снижений ставки в текущем году или дальнейшего снижения в будущем. Вполне вероятно, что никто из них не выскажет такого мнения, т. к. некоторые представители руководства ФРС выступали даже против июльского снижения, а те, кто поддерживал это решение, выражали сомнения в необходимости дополнительных мер. С учетом того, что в последнее время рынок уже не ждет от Федрезерва очень существенного смягчения денежно-кредитной политики, мы не ожидаем резкой реакции, даже если ФРС не станет сигнализировать о снижении ставки более чем на 50 б. п., говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



