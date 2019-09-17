Вчерашний день точно войдет в историю торговли нефтью. После субботней атаки дронов нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных месторождений в Саудовской Аравии торги на нефтяном рынке в понедельник открылись рекордным за всю историю торговли нефтью гэпом в 20%. Конечно, эмоции зашкаливали. К счастью, это коснулось исключительно рынка нефти и связанных с ним напрямую акций нефтяных компаний. Пожалуй, именно последние стали главными бенефициарами после атаки дронов. Потому что рост цен на черное золото все же нельзя назвать позитивом.

А вот рост котировок акций нефтяных компаний безусловно порадовал многих — и не только спекулянтов, но и инвесторов. А рост акций сырьевого сектора действительно был значительным. В некоторых случаях он даже стал двузначным и достигал уровня в +20%. Правда, к концу дня все же прошла естественная массовая фиксация прибыли среди тех, кому повезло и кто был в длинных позициях еще на вечер пятницы. «Срубить» нежданно-негаданно 20% прибыли за один день — это конечно большой соблазн. И поэтому в наиболее спекулятивных бумагах, таких, например, как Southwestern Energy (SWN, +2,28%) мы увидели в начале дня сумасшедший рост с выносом акций вверх более чем на 12% и последующее «закатывание» этих акций к исходным позициям.

Еще один бенефициар «атаки дронов» — это конечно компании военно-промышленного комплекса и прежде всего те компании, которые работают над созданием систем противоракетной обороны, а также вообще всей военной техники, связанной с ракетостроением в целом и «дроностроением» в частности. К этой категории следует отнести в первую очередь акции таких компаний как Lockheed Martin (LMT, +2,03%), Northrop Grumman (NOC, +2,13%), Raytheon Company (RTN, +2,69%), Textron (TXT, +2,33%) и Huntington Ingalls industries (HII, +1,99%). Как видим, все эти акции пользовались вчера успехом у инвесторов.

Что же касается главных лузеров вчерашнего дня, то к счастью, несмотря на общий достаточно нервный фон, их оказалось немного. В среднем хуже рынка чувствовали себя акции компаний, работающие в сфере услуг, которые подешевели в среднем более всего — на 0,9%. Однако каких-то чувствительных падений все же не наблюдалось — просто равномерное снижение по всем бумагам.

И единственные акции, которые можно выделить с негативной точки зрения, это акции автомобилестроительного гиганта И единственные акции, которые можно выделить с негативной точки зрения, это акции автомобилестроительного гиганта General Motors (GM, —4,25%). Но неожиданностью это не стало, поскольку еще до начала торгов появилась информация о предстоящей общенациональной забастовке работников 48 заводов GM. Безусловно, этот явный негатив не мог остаться незамеченным инвесторами. И пока можно радоваться, что снижение составило только 4%, а не больше.

Ожидания рынка 17 сентября

День полной неопределенности. С одной стороны, вроде бы есть позитив, который состоит в том, что мы пережили вчерашний день без особых потерь и в принципе не сильно-таки испугались. Однако, с другой стороны, несмотря на то, что первый испуг прошел, неопределенность на рынке нефти не рассеялась. Каковы масштабы потерь, пока не ясно. Сколько времени понадобится для восстановления потерь — тоже не известно. Есть ли возможность возместить потери и в какой степени — загадка со многими неизвестными. Естественно, что все это не добавляет оптимизма участникам рынка.

Рынок сам себя пытается успокоить и пытается найти позитивные моменты во всей этой ситуации. Так, тут же на свет появилась статистика с корреляцией и раскорелляцией рынка нефти и фондового рынка. Как утверждают исследователи, если до 2008 года наблюдалась раскорелляция между ценами на черное золото и ценами на фондовом рынке, то после 2008 года цены на нефть и на акции чаще всего движутся в одном направлении. А это значит что…??? Если цена на нефть будут стремительно расти, то и рынок акций тоже должен расти… Не правда ли, запахло шаманством?

На фоне всех этих нефтяных коллизий как-то само собой на второй план ушло заседание FOMC ФРС США, которое стартует сегодня. А это между прочим ключевое событие, которое возможно определит направление дальнейшего движения на рынке. Если еще в пятницу чуть ли не 90% всех участников рынка были уверены, что ФРС снизит-таки ставку на 0,25% в эту среду, то теперь — за сутки до события — в это верят только 65%. Это тоже конечно много, но все же согласитесь, что 90% и 65% — это две большие разницы.

И все же решение о ставке будет только завтра, и сегодня участники рынка будут собираться с духом и готовиться к этому эпохальному событию. И поэтому ожидать конкретно сегодня каких-либо сильных движений точно не стоит. Скорее всего, будет идти чисто подковерная борьба между быками и медведями с попытками скорее всего вытащить рынок немного повыше. Правда обстановка, складывающаяся по итогам первой половины дня, пока не сильно способствует росту. Скорее ее можно признать нейтральной, а может быть даже — умеренно-негативной. Все же нервозность нефтяного рынка по-прежнему дает о себе знать и поэтому многие участники рынка действуют с оглядкой на рынок нефти. А он, к сожалению, дышит неровно, и котировки черного золота хоть и снижается в пределах 2%, но что это — банальная коррекция после более чем 10% взлета или же возврат к исходным пятничным позициям — пока никто конкретно сказать не может.

А главное подспудно все понимают, что опасность нападений, подобных субботнему, никуда не ушла и может повториться в любой момент. А еще ведь может прилететь «ответка» со стороны США! Только вот «ответка» кому? Ирану? Йеменским хуситам? Или еще кому? Короче, к сожалению, политика выходит на первый план, и это как всегда сильно нервирует рынки своей непрогнозируемостью. Вот с этим и живем. И в любом случае ждем завтрашнего решения по ставке.