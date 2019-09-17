Акции "Полюса" будут ждать сигналов с рынка драгметаллов
Акции Полюса накануне достигли исторического максимума 7809 руб, после чего отступили вниз.
Ближайшей краткосрочной поддержкой для бумаг выступает отметка 7450 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) — при ее пробитии акции, вероятно, направятся к 7220 руб.
Падения ниже 7000 руб с перспективой ускорения снижения можно ожидать при неспособности золота удержать отметку 1500 долларов за тройскую унцию, что при текущей геополитической обстановке и перспективе более низких процентных ставок ФРС выглядит маловероятным.
Ждать от акций Полюса развития уверенного роста, в то же время, стоит не ранее закрепления золота выше 1530 долл.
До прояснения ситуации на рынке золота акции, вероятно, перейдут к боковому движению.
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