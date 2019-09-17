Акции АФК «Система» выросли в начале торгов на Мосбирже на 8,3% на новостях о buyback.

Рост котировок на новости о выкупе – нередкое явление. В свободном обращении находятся около 33% акций, дочерняя компания выкупит примерно 3%. Рынок, на мой взгляд, переварит такой объем, он сопоставим с торговым оборотом за 10 дней. За полгода действия программы можно аккуратно выкупать акции с рынка, чтобы это не привело к нехватке ликвидности и резкому росту цены. Поэтому, ажиотаж, наблюдавшийся на открытии, скорее всего, скоро закончится. Косвенно об этом свидетельствуют и заявленные параметры: 300 млн акций и 3 млрд руб., то есть можно предположить, что холдинг оценивает свою справедливую капитализацию достаточно консервативно, сейчас акция стоит около 13 руб.

Холдинг планирует потратить 3 млрд руб. (около 6% прибыли) на ежегодные бонусы. Это не очень хорошая новость для акционеров компании, перегруженной долгами. Однако, стоит отметить, что Система погасила евробонды, и график погашения сейчас комфортный. В этом году осталось выплатить 23 млрд руб. Кроме того, активы холдинга показывают хорошую динамику: выручка МТС увеличилась на 9% в годовом выражении, Детского мира – на 16%. В прошлом году Система программу мотивации не проводила. Так что это своего рода сигнал инвесторам, что дела в этом году улучшились.