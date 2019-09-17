Во вторник индекс Мосбиржи, ненадолго опустившись в красную зону со старта торгов, перешел к активному росту и уже в районе 11 часов IMOEX достиг отметки 2847 пунктов, остановившись буквально в пункте от нового исторического максимума, который был установлен в июле.

Позитивный импульс от умеренного роста нефтяных котировок сменился осторожностью на фоне динамики зарубежных бирж. Так, Shanghai Composite потерял 1,74%, Hang Seng снизился на 1,23%, а Shenzhen Composite упал на 2%. Поводом для снижения китайских фондовых площадок и общерыночного risk off стали опасения всплеска инфляции и более существенного ослабления мировой экономики из-за резкого роста стоимости нефти. Кроме того, Народный Банк Китая накануне не полностью оправдал надежды биржевиков в части смягчения условий ДКП.

Несмотря на некоторую стабилизацию ценовой картины в нефти после инцидента с нападением на крупные саудовские объекты нефтяной инфраструктуры, сохраняется повышенная неопределенность сразу в нескольких аспектах. В частности, называются самые разные сроки восстановления поврежденных НПЗ – от нескольких недель до нескольких месяцев. В этой связи пока однозначно нельзя сказать, как именно скажутся последствия субботней атаки на рыночном балансе в обозримом будущем, а также на дальнейшей политике ОПЕК.

Важно принимать в расчет и геополитические последствия инцидента. Напряженность по линии США-Иран в последние дни заметно усилилась на фоне обвинений Тегерана со стороны американских властей в причастности к нападению на саудовские объекты.

Еще один повод для роста осторожных настроений – ожидания завтрашнего заседания ФРС, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Инвесторы ожидают снижения ставки на 25 б.п., несмотря на сильные данные по рынку труда США и ускорение базовой инфляции. Данное решение может носить характер превентивного, учитывая сохранение неопределенности в торговой сделке с Китаем. Вместе с тем, если риторика американского регулятора относительно дальнейших планов по снижению ставки претерпит ужесточение, развивающиеся рынки могут отреагировать волной снижения.

По нашим оценкам, до конца текущей недели индекс Мосбиржи может формироваться в широком диапазоне 2770-2840 пунктов.