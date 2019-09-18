Российский индекс МосБиржи накануне остановился в 2 пунктах от исторических максимумов, а затем развернулся вниз на фоне резкого отката нефтяных котировок. Повышенная торговая активность участников пока сохраняется – дневные объемы торгов (62,1 млрд руб.) во вторник оказались почти в полтора раз выше средних за последние 3 месяца.

Ключевым событием дня стал резкий откат фьючерсов на нефть Brent. Он был спровоцирован заявлениями чиновников Саудовской Аравии о том, что добыча в стране может быть полностью возобновлена уже к концу сентября. При этом половина из упавших объемов производства уже восстановлена.

На этом фоне Brent опустилась к $64-65, потеряв за прошедшую сессию 6,5%. Причина столь мощных движений в ответ на сообщения об изменении в объемах добычи обусловлены крайне низкой эластичностью рынка нефти по цене.

Если совсем упрощенно смотреть на все происходящее, то сначала добыча в Саудовской Аравии резко упала, а затем выросла, соответственно положение дел вернулось на исходные позиции. Однако, на мой взгляд, это не совсем правильный подход. Ситуация на рынке нефти уже не будет той, которую мы видели до субботних событий.

В нефтяных котировках теперь должна увеличиться геополитическая премия из-за риска возобновления подобных ситуаций. Кроме того, нельзя исключать еще более жесткого обострения взаимоотношений с Ираном. В частности, разведслужбы США обнаружили косвенные доказательства причастности этой страны к атаке на нефтяные объекты, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в американских спецслужбах.

Вместе с тем мир теперь увидел, насколько могут быть уязвимы столь важные для нефтяного рынка объекты. Даже при полном возобновлении функционирования всей нефтяной инфраструктуры, в ближайшей перспективе не рассчитываю на возврат стоимости Brent обратно к $60.

Так что риски еще более существенного падения цен на нефть, на мой взгляд, сейчас лежат преимущественно лишь в плоскости фактора спроса, то есть его потенциального снижения на фоне замедления темпов роста мировой экономики и сокращения объемов глобальной торговли.

Несмотря на откат нефти, ряд акций нефтяников по-прежнему остаются привлекательными на среднесрочном горизонте. Все также в первую очередь выделяю Роснефть и Газпром нефть. В целом же по индексу МосБиржи сейчас нейтральный краткосрочный взгляд. Причин для масштабной коррекции пока нет.

Достаточно серьезное падение во вторник началось в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза (-3,3%). Риски продолжения сползания котировок остаются высокими в отсутствии каких-то новых корпоративных драйверов роста. Короткие позиции с относительно близкими стоп-заявками могут быть актуальны.

Существенно лучше рынка во вторник выглядели акции АФК Системы на новостях о байбэке на 3 млрд руб. В моменте цена поднималась на 8%, но закрытие прошло лишь с ростом на 3,3%. Локально новость конечно позитивная, но небольшой масштаб программы и отсутствие дивидендной политики, которой компания бы придерживалась, делают текущий байбэк и рост котировок поводом для временного выхода из позиций. Вчерашняя сползание цены во второй половине как раз и отражает именно такое настроение участников торгов.

Байбэк вряд ли вызовет мощное и устойчивое ралли в бумагах АФК в ближайшее время. В пересчете на торговые дни получается около 27 млн руб. на сессию при среднедневном обороте в 240 млн руб. При этом о гашении выкупленных акций речи не идет. Более сильным драйвером для бумаг Системы может стать именно принятие новых ориентиров по размеру дивидендов в будущем.

Российский рубль весьма слабо отреагировал как на рост нефти в понедельник, так и на вчерашнее падение. Курс USD/RUB вырос всего лишь на 0,5%, до уровня 64,36. Спуск в область зоны поддержки 62,5-63,5 так и не произошел. По всей видимости, без возобновления резкого роста черного золота курс пока останется чуть выше этой области, но вряд ли поднимется выше 65,-65,5.

Центральным событием для мировых рынков сегодня станет заседание ФРС. Его значимость оценивается как высокая. Консенсус сводится к понижению ключевой процентной ставки на 0,25 б.п., до диапазона 1,75-2,00% годовых. Согласно опросу Reuters от 12 сентября, в пользу такого расклада высказались 110 экспертов из 120 опрошенных. Сегмент деривативов FedWatch тем временем продолжает отражать постепенный рост ожиданий сохранения ставки. Если неделю назад он показывал вероятность этого события в 7,7%, то сейчас уже 45,8%.

В пользу не снижения ставки указывает подъем цен на нефть (+6,5% к уровням прошлой недели даже после вчерашнего отката), а также вышедшая накануне американская статистика, оказавшаяся весьма позитивной. Объем промышленного производства в США в августе увеличился максимальными темпами за 12 месяцев – на 0,6% к июлю. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя всего на 0,2%. Кроме того, загрузка промышленных мощностей в США в августе увеличилась до 77,9% (прогноз 77,6%) с уровня июля в 77,5%. При этом базовые показатели инфляции в стране не снижаются.

Сегодня вечером ожидается рост волатильности по широкому кругу финансовых активов. Причем шансы на негативную реакцию рисковых активов оцениваются как более высокие. Если ФРС не снизит ставку, то это само по себе будет негативно воспринято рисковыми активами, так как не оправдаются устоявшиеся в последние недели ожидания смягчения. Если же ФРС все-таки примет решение о снижении диапазона ключевой ставки до 1,75-2,00%, то сопроводительные комментарии и заявления Джерома Пауэлла наверняка не будут указывать на то, что цикл смягчения дальше будет продолжен. В такой ситуации агрессивное наращивание длинных позиций по американскому рынку акций перед заседанием, на наш взгляд, выглядит весьма рискованным.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,2%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.