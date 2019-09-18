Американские биржевые площадки во вторник закрылись на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,26%, закрывшись на отметке 3005,70 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,13%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта, до 1,8%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт, до —0,48%.

Сегодня комитет по открытым рынкам ФРС США завершит двухдневное заседание, по итогам которого регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Однако особое внимание инвесторов будет сосредоточено на дальнейших планах американского Центробанка, свет на которые в рамках пресс-конференции может пролить его глава Джером Пауэлл.

Нефтяные котировки по итогам вчерашних торгов снизились на 7,69%, закрывшись на отметке $64,09. Поводом для столь стремительного падения послужили новости из Саудовской Аравии, согласно которым крупнейший нефтепроизводитель может в ближайшее время восстановить добычу. В настоящий момент негативным сигналом для быков служит тот факт, что цена фьючерсного контракта Brent закрепилась под уровнем $65 и теперь стоимость "черного золота" может опуститься к отметкам $63 и $61.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,47%, закрывшись на отметке 2820,86 пунктов. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2800 и 2780 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2849 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 135900 и 134000. Сопротивления — 138000 и 140500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,36 руб./$, потеряв 0,49% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,15 и 63,80. Сопротивления расположены на уровнях 64,50 и 64,80.



