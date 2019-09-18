Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы США завершили вчерашний день в плюсе, что стало следствием благоприятной макростатистики и новостей относительно мировой торговли. Промышленное производство в августе выросло на 0.6% к июлю при ожиданиях роста всего на 0.2%. Кроме того, ранее Трамп сообщил о скором подписания торгового соглашения с Японией, все ключевые моменты которого уже согласованы и ожидают подтверждения в Конгрессе. Сохраняются и риски, среди которых выделяем сохранение геополитической неопределенности на Ближнем востоке, а также сегодняшнее решение ФРС по ключевой ставке. В ближайшее время могут быть представлены доказательства причастности Ирана к атаке на объекты в Саудовской Аравии, которая почти вдвое вынуждена была сократить добычу в начале недели.

Если подтверждение вмешательства Ирана появится, это приведет к более решительным действиям со стороны США. Не исключено расширение санкций и продолжение обмена угрозами, что негативно для мировых рынков.

Главным событием сегодняшнего дня является все же заседание ФРС. Относительно решения регулятора сохраняется интрига. Ранее Пауэлл не раз говорил о намерении сохранить нейтральный курс, но это не исключает возможности ситуативного смягчения при ухудшении ситуации в экономике. Большая часть макроиндикаторов сейчас в порядке, кроме того наметился прогресс в торговых переговорах, но поводом для снижения ставки может стать замедление инфляции до 1.7% и желание дать дополнительный импульс экономике в условиях сохраняющихся пошлин и смягчения в большинстве других регионов.

Ситуация на сырьевом рынке продолжает меняться достаточно быстро. Саудовская Аравия сообщила, что восстановлено 50% от потерянной из-за атак добычи, то есть сейчас она составляет примерно 8 млн баррелей в сутки. Более того, министр энергетики сообщил, что уже к октябрю добыча будет восстановлена полностью. Это означает, что кризиса предложения сырья не будет. Цены отреагировали 6% снижением. Ожидаем, что торги будут проходить в диапазоне 62-65 за Brent, ужесточение позиции по Ирану может вызвать временный рост, в остальном же положение стабильно. Рубль в рамках наших ожиданий слабел вчера и, вероятно, продолжит терять позиции в ожидании решения ФРС.

На рынке акций нужно отметить Систему, которая объявила обратный выкуп акций на 3 млрд. руб. Бумаги рекомендовались нами для спекулятивной покупки ранее, сейчас стоит продолжать удерживать их.



