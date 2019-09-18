Если в начале недели резкий рост нефтяных цен способствовал локальному ухудшению настроений на развитых рынках и росту рынка российского, то во вторник ситуация изменилась. Стабилизация ситуации на нефтяном рынке и коррекция нефтяных котировок способствует умеренному улучшению риск-аппетита на большинстве фондовых рынков, при этом оказывая умеренное давление на позиции российских бумаг.

На глобальных рынках отдельное внимание участников рынка в начале недели приковано к ситуации на денежном рынке США, где вчера наблюдался резкий рост ставки РЕПО почти до 10% (максимальный всплеск за 10 лет). ФРБ Нью-Йорка ответил на это вливанием 53,2 млрд долл. ликвидности, что способствовало нормализации ситуации. В качестве основных причин вчерашнего резкого роста ставок выделяют размещение на прошлой неделе 10 и 30-летних гособлигаций на сумму в 78 млрд долл. и завершение срока налоговых выплат в США. Какого-либо ощутимого влияния на фондовые рынки данная ситуация не оказала.

Ключевым же событием сегодняшнего дня обещает стать объявление итогов заседания Федрезерва. Фьючерсы на ставку уже отражают 100%-ную вероятность ее снижения. По всей видимости, ключевой интригой заседания будет обновление прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям. В первую очередь интерес представляет обновленная «точечная диаграмма» — по итогам июньского заседания ни один член регулятора не ожидал увидеть более двух понижений ставки до конца года (первое состоялось в конце июля, второе весьма произойдет сегодня). Смягчение позиции ФРС и появление мнений о необходимости продолжения снижения ставок вполне реально, но сколько голосов будет именно за это решение – открытый вопрос.

Остальные темы пока отходят на второй план. Напомним что китайская делегация сегодня должна посетить США для подготовки переговоров высокого уровня в октябре. Если сторонам на этой неделе удастся согласовать хотя бы дату октябрьской встречи, аппетит к риску на рынках может еще несколько улучшиться, но риторика американского регулятора в моменте, вероятно, имеет более важное значение для настроений на рынках.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги снижением на 0,5% по индексу Мосбиржи. Коррекция нефтяных котировок может способствовать консолидации индекса в нижней половине диапазона 2800-2850 пунктов, однако с нашей точки зрения в текущих условиях больший конъюнктурный эффект может быть оказан общей реакцией глобальных рынков на итоги заседания Федрезерва.