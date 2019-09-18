Рынки залягут в боковик перед решением ФРС
Российский рынок акций вчера так и не смог обновить исторические максимумы, а по итогам дня и вовсе потерял почти полпроцента. Причиной тому стал обвал нефти, которая под конец глобальных торгов ушла к отметке 64 доллара за баррель.
Саудовские власти вчера заявили, что восстановят разрушенные мощности уже к концу сентября, что и обрушило нефтяные котировки. Пока сложно сказать, насколько реалистичны эти планы.
В любом случае вчерашнее падение нефти выглядит избыточным, учитывая прежде всего снятие с повестки дня вопроса о переговорах США и Ираном и отмены санкций.
Район 67 долларов за баррель сейчас нам кажется более справедливым, нежели нынешние 64,5 доллара.
Не порадовала вчера статистика от Американского института нефти, показывавшая рост запасов в США на 0,5 млн баррелей. Впрочем, будем ждать более индикативные и достоверные данные от Минэнерго США.
Но главным событием дня будет объявление решения ФРС США по ставке. В свете роста цен на нефть вероятность снижения ставки уменьшается, да и на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл может дать понять, что больше в этом году Федрезерв не будет смягчать денежно-кредитную политику.
Внешний фон для российского рынка акций складывается нейтральный. От вчерашнего минимума пытается отскочить нефть, но при этом в «красной зоне» находятся американские фьючерсы. Поэтому мы ждем открытия рынка в районе вчерашнего закрытия. В течение дня вряд ли будут сильные движения, большинство инвесторов займет выжидательную тактику. Однако под вечер российские акции, если внешний фон не улучшится, окажутся под давлением из-за увеличения желания сократить позиции перед оглашением решения ФРС.
Рубль в паре с долларом вчера закрылся в районе 64,4 из-за падения нефти и необходимости скорректироваться после сильного предыдущего роста. В общем-то и на валютном рынке нет особых поводов для движений: скорее всего боковик продлится до вечера. Сейчас сопротивлением обесцениванию рубля является отметка 65, а сильным сопротивлением росту – 62,8. Если ФРС не преподнесет сюрпризов, то эти уровни пробиты не будут.
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