По итогам торгов 17 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,47% до 2820,86 п., а РТС упал на 1,05% до 1381,50 п. Нефть подарила рост, нефть его забрала. После эмоционального подъёма в понедельник отечественный рынок отправился вслед за котировками нефти вниз. Саудовская Аравия обещает возобновить потерянную добычу в течение 2-3 недель, а в это время компенсировать поставки из резервов, которые позволяют обеспечивать экспорт в течение 26 дней без снижения объёмов. Соответственно, к вечеру нефть уже стремилась к $65 за баррель Brent, а не к $70. Даже бумаги «Роснефти» подешевели на 0,37%, хотя в течение дня были среди лидеров рынка на новостях об обращении в правительство за льготами для северных месторождений, как у «НОВАТЭКа» (+0,68%). Акции АФК «Система» подорожали на 3,3%, реагируя на новости об обратном выкупе на 3 млрд рублей, но не более 300 млн акций. В остальном лидерами также стали «Лента» (+1,42%), «Мечел» (+1,34%) и «Полюс» (+1,28%). Самыми слабыми были «Интер РАО» (-4,24%), «Сургутнефтегаз» (-3,3%), «ТГК-1» (-3,26%) и привилегированные «Ленэнерго» (-2,82%). Можно сказать, что сектор электроэнергетики был самым продаваемым на рынке, так как среди лидеров падения явно преобладали его представители. Активность была сравнимой с предыдущим днём? и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 62,146 млрд рублей.

Рубль также корректировался после бурного укрепления днём раньше. К вечеру вновь начала снижаться доходность по американским казначейским обязательствам, что часто служит признаком ухода инвесторов от риска. Впрочем, сам доллар также был под давлением, а свои потери пытался ликвидировать евро. В среду ФРС примет решение по ставке и полной уверенности в снижении нет. Если неделю назад рынок оценивал вероятность данного события на уровне 95%, то уже во вторник она упала до 65%. Тем не менее уже в среду укрепление рубля может возобновиться на фоне приближения налогового периода и очередных размещений ОФЗ. Минфин РФ предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 20 млрд по номиналу и ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объёме 5,348 млрд рублей по номиналу. Соответственно, можно будет оценить текущий спрос на российские долговые обязательства. Впрочем, в день решения ФРС инвесторы способны проявить повышенную осторожность.

Торги в США завершились небольшим ростом индексов. Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиз Бин Салман сообщил, что Saudi Aramco восстановила уже до половины потерянной после атаки добычи. Это привело к резкому обвалу котировок нефти и распродажам в нефтяном секторе американского рынка. Нефтяная проблема отходит на второй план, а на первый выходит заседание ФРС. Статистика, которая вышла во вторник, не поддерживает оптимизм большинства по поводу снижения ставки. Американское промышленное производство выросло за август на 0,6% при ожиданиях роста на 0,4%. Индекс Национальной ассоциации строителей повысился на 1 пункт до 68,0 п. в августе, что является максимальным значением за год. Из корпоративных событий можно отметить обвал бумаг Corning Inc. более чем на 6%. Производитель стекла для мобильных устройств и оптоволокна сообщил о снижении прогноза по финансовым показателям на весь финансовый год. После закрытия торгов акции FedEx обвалились более чем на 9% на фоне слабого отчёта и прогнозов на текущий и следующий финансовый год. По итогам торгов DJIA вырос на 0,13% до 27110,80 п., а S&P 500 подрос на 0,26% до 3005,70 п.

Азиатские рынки демонстрировали смешанную динамику. В Японии инвесторы негативно отреагировали на продолжающееся падение экспорта, хотя статистика оказалась немного лучше ожиданий. В августе экспорт упал на 8,2% при ожиданиях обвала на 10,9%, а импорт сократился на 12% при ожиданиях падения на 11,2%. Южная Корея также снизила статус Японии в торговле, что отменяет возможность быстрой регистрации торговых сделок. Основные потери в Азии также были связаны с нефтяными бумагами. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21969,53 п. (-0,14%), Hang Seng — 26776,93 п. (-0,05%), Shanghai Composite — 2990,28 п. (+0,41%).

Кроме фактора восстановления добычи в Саудовской Аравии, на рынок оказывает давление неожиданный рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 13 сентября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 592 тыс. бар. Запасы бензина увеличились на 1,6 млн бар., а дистиллятов на 2,0 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут снижения запасов на 2,0 млн бар. нефти, а также на 800 тыс. бар. бензина и роста на 300 тыс. бар. дистиллятов. Однако разочарование на рынке может оказаться недолгим. Reuters сообщает, ссылаясь на анонимные источники, что в США подозревают Иран в причастности к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, так как атака производилась беспилотными аппаратами и крылатыми ракетами. В среду ожидается пресс-конференция министерства обороны Саудовской Аравии, в рамках которой могут быть предоставлены доказательства причастности Ирана. Впрочем, Д. Трамп заявил, что нет необходимости спешить с военным ответом Тегерану. В любом случае, создаётся впечатление, что угрозы поступления иранской нефти на мировой рынок в ближайшие месяцы нет, а сам Иран не имеет какого-либо отношения к атакам, так как ещё неделю назад Д. Трамп говорил о возможности смягчения санкций против Тегерана. К 9:00 мск Brent – $64,56 (+0,02%), WTI – $58,88 (-0,37%), золото – $1509,8 (-0,24%), медь – $5801,48 (+0,17%), никель – $17150 (+0,73%).

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 98,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,8%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,106 (-0,06%), GBP/USD – $1,249 (-0,09%), USD/JPY – 108,21 (+0,1%).

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. С одной стороны, нефть демонстрирует краткосрочную слабость на фоне быстрого восстановления добычи в США, а с другой – риски выхода Ирана на глобальный рынок нефти существенно снижаются. В любом случае, в день решения ФРС по ставке активность на рынках будет ниже обычного, что предполагает склонность к консолидации, чем к каким-либо направленным движениям. Рубль может получить поддержку от аукционов ОФЗ, а также приближающегося налогового периода.