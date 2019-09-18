Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, недалеко от отметки 2820 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня в Европе и в США будет опубликовано большое количество важных макроэкономических показателей. Для участников локальных торгов практический интерес будут представлять еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК).

Уже после закрытия основных торгов в России станет известно решение ФРС по процентной ставке (21.00). В ожидании указанного события значимость текущей статистики отойдет на второй план. Кроме того, это может стать традиционным поводом для временного сокращения торговой активности нерезидентов.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.47%) и РТС (-1.05%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение первого часа торгов мы еще наблюдали инерционный рост локального рынка акций. Однако рублевый индекс МосБиржи вскоре развернулся вниз под влиянием технических факторов. Стимулом для этого стала неудачная попытка обновления близкого исторического максимума и преодоления психологически значимого уровня 2850 п. Ну а последующая резкая просадка нефтяных котировок не оставила никаких шансов игрокам на повышение. Так или иначе, но в указанном индексе сохраняется позитивная среднесрочная и долгосрочная техническая картина. Вероятность скорого обновления исторического максимума все еще высока.

Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то после недавнего сильного роста они нащупывают новые среднесрочные уровни поддержки и сопротивления. Сегодня утром указанные контракты стабилизировались несколько выше ценового уровня $64 за баррель. Таким образом, недавние громкие новости по поводу сокращения объемов добычи углеводородного сырья в Саудовской Аравии прибавили ценам на нефть около 4 долларов.

Однако указанная история пока не закончена. Из США поступают многочисленные сообщения о предполагаемой причастности Ирана к недавней диверсии против объектов нефтедобывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии. В самом худшем варианте развития событий напряженность между США и Ираном может усилиться. В таком случае Иран способен реализовать свою давнюю угрозу, перекрыв морские поставки нефти через Ормузский пролив. В таком случае предложение на мировом нефтяном рынке может в одночасье сократиться до 20%.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.1 п., или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Недавние покупки в акциях нефтегазовых компаний сменились коррекционным спадом вслед за внутридневным ухудшением настроений на нефтяном рынке. Больше все потеряли в цене бумаги Лукойл (LKOH RM, —1.56%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —3.30%), Газпром нефть (SIBN RM, —1.01%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.10%). Тем не менее, фьючерсы на нефть продолжат торговаться намного выше уровней конца прошлой недели. Поэтому фиксация прибыли в «нефтянке» была сдержанной и выборочной.

Заметное падение ряда представителей электроэнергетического сектора также носило коррекционный характер: ИнтерРао (IRAO RM, —4.24%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —2.48%), Россети-ао (RSTI RM, —1.39%), ТГК-1 (TGKA RM, —3.28%), ОГК-2 (OGKB RM, —2.57%), Ленэнерго-ао (LSNG RM, —2.91%), Ленэнерго-ап (LSNGP RM, —2.82%). На прошлой неделе в этих бумагах наблюдался всплеск покупок, связанный с планами Минфина России обязать дочерние предприятия компаний с государственным участием направлять на выплату дивидендов не менее 50% от прибыли. Уже идет подготовка соответствующего законопроекта.

Заметным событием дня стало сильное повышение стоимости акций АФК Система (AFKS RM, +3.30%). Они обновили свой многомесячный максимум на фоне сообщения эмитента о запуске программы выкупа акций на рынке. На это будет направлено 3.0 млрд руб. в срок до 29 февраля 2020 года. Программа выкупа может быть завершена раньше в случае приобретения 300 млн акций. Однако исходя из текущей цены указанных бумаг это маловероятно.

Добавим, что решение о выкупе акций «Системы» стало достаточно неожиданным с учетом высокой долговой нагрузки эмитента. Стоит отметить и то, что выкупаемые бумаги не будут погашаться. Предполагается их использование в общих корпоративных целях, включая программу мотивации менеджмента.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +1.34%), Мечел-ап (MTLRP RM, +0.28%) сумели прибавить в цене против падающего рынка. Информационным поводом для этого стало известие о том, что Эльгинский угольный комплекс был подключен к единой энергетической системе России. От успешности развития указанного актива в значительной степени зависят перспективы сокращения крупного долга металлургической компании.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.