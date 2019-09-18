Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных внешних сигналов. Инвесторы будут выжидать накануне решения ФРС США по ставке.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается отклонение индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,3%, недалеко от отметки 2820 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810 и 2800 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2840 и 2850 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение коррекции-консолидации рынка в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

Опасения, связанные с возможными перебоями поставок нефти из Саудовской Аравии, заметно смягчились, что подразумевает снижение активности покупателей акций нефтегазового сектора, говорит он.

"Кроме того, сегодня возможно некоторое затишье на рынках перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке. На валютном рынке РФ возможен некоторый период консолидации курса доллара немногим ниже 64,5 рубля", — добавил Старцев.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 63,6-64,9 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,1-0,4% на фоне коррекционного снижения цен на нефть.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно — в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повышается на 0,5%.

Стоимость нефти повышалась на 0,4% — до 64,75 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1065 доллара против 1,1071 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок снизился по итогам торгов вторника после обвала цен на нефть марки Brent более чем на 6%, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,47%, до 2820,86 пункта, индекс РТС — на 1,05%, до 1381,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 32 копейки и составил 64,36 рубля, евро — на 83 копейки, до 71,27 рубля, следует из данных Московской биржи.