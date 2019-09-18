Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после резкого падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США во вторник, после смешанной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,4%. Инвесторы ждали подведения итогов заседания ФРС в среду, которая, вероятно, снизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. Наиболее интересной, однако, будет позиция регулятора в отношении дальнейшей политики – не факт, что центральный банк будет склонен к сильному ее смягчению, что могло бы расстроить игроков на повышение.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, потерял около 0,1%. Индексы Китая растут на 0,5-1% вслед за умеренным оптимизмом на биржах США, а также благодаря поддержке национальной экономики Резервным банком.

Нефтяные фьючерсы утром изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, после обвала примерно на 6% накануне. Министр энергетики Саудовской Аравии во вторник заявил, что королевство сможет в полной мере восстановить нефтедобычу уже к октябрю, в то время как ранее говорилось о неделях и даже месяцах ожидания. Цены на нефть Brent в итоге упали ниже 65 долл, а фьючерсы на нефть WTI вернулись к 59 долл. Ближайшими поддержками для котировок выступают пики первой половины сентября: 63,80 доллара для Brent и 58,70 доллара для WTI. Американский институт нефти накануне сообщил об увеличении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 600 тыс баррелей при повышении запасов нефтепродуктов на 3,6 млн баррелей – также негативный для рынка сигнал.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника снижением вслед за коррекцией нефтяных котировок. Рублевый индикатор, после повышения к 2847 пунктам (против исторического максимума 2848 пунктов), опустился к поддержке 2820 пунктов. Ее пробой может спровоцировать ускорение падения к 2780 и 2750 пунктам. Индекс РТС скорректировался к поддержке 1380 пунктов, преодоление которой направит его к 1360 пунктам. Технические сигналы в целом говорят об оправданности некоторой коррекции с достигнутых вершин, но в то же время существенных причин для ускорения продаж пока нет.

Рубль при этом ослаб против доллара и евро, отступив от многонедельных максимумов. Пара доллар/рубль поднялась к сопротивлению 64,35 руб, преодоление которого нацелит ее на 65 руб. Пара евро/рубль стремилась к 71,20 руб, пробой которых откроет дорогу к 71,85 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под умеренным давлением ввиду более низких нефтяных цен и отсутствия сигналов для дальнейшего повышения извне. На мировых фондовых площадках в среду до объявления итогов заседания ФРС может не наблюдаться ярко выраженной динамики. Во второй половине дня интересными будут и данные отчета Минэнерго США по запасам нефти, которые при негативных сигналах могут подтолкнуть котировки к еще более существенному снижению.